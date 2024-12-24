Удары ВСУ по российской территории увеличивают стоимость войны для РФ, - Forbes

Украинские военные осуществили удар беспилотниками по российской военной базе "Миллерово", на котором могли находиться определенное количество боевых самолетов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет обозреватель издания Forbes Дэвид Экс.

По его убеждению, мишенями могли быть несколько штурмовиков Су-25 российских ВКС, которые осуществляют плановые боевые вылеты. Также на этой базе есть военная академия, которое тоже могла стать целью поражения.

"Конкретная цель на самом деле не имеет значения. Суть украинских глубоких ударов не всегда заключается в простом уничтожении отдельных зданий или единиц техники. По словам основателя украинской аналитической группы Frontelligence Insight с ником Tatarigami, "цель состоит в том, чтобы постоянно увеличивать стоимость войны для России", внушая страх, увеличивая риски и срывая операции", - пишет обозреватель.

По его словам, такие удары приносят результаты, ведь Украина разворачивает все больше дальнобойных средств поражения - от баллистических ATACMS до крылатых ракет SCALP-EG и Storm Shadow. Все это заставляет россиян, по мнению обозревателя, перемещать свои силы как можно дальше от линии фронта.

"Еще семь месяцев назад российские ВКС базировали 305 боевых самолетов на расстоянии около 170 км от линии фронта. Когда украинская армия начала использовать ATACMS, каждый из которых разбрасывает сотни суббоеприпасов размером с гранату по большой территории, то россияне запаниковали и начали передислоцировать свои самолеты на другие базы, которые расположены вне 300 км зоны поражения ATACMS", - пишет обозреватель.

Он указывает, что последние спутниковые снимки авиабазы "Миллерово" отражали десятки Су-25 и Су-30 на аэродроме "Миллерово". Уже осенью 2024 года на базе остались несколько Су-25, а это значит, что большая эвакуация российских самолетов продолжается.

"Это не означает, что украинские налеты на аэродром в Ростовской области являются бессмысленными. Такие рейды заставляют россиян столкнуться с дилеммой "время-расстояние": действуя с баз в 600 км, а не со 180 км до линии фронта, это ограничивает частоту полета российской авиации, а также влияет на их задействование на поле боя. Конечно, российские ВКС пытаются сохранить самолеты, но их польза постепенно уменьшается. Это - хорошая математика для Украины, которая только становится лучше, ведь украинское оружие все чаще и глубже поражает цели в тылу РФ", - констатирует обозреватель Forbes.

Напомним, вечером 23 декабря россияне пожаловались на атаку "неизвестных беспилотников". Местные жители слышали взрывы в районе аэродрома Миллерово.