Дроны снова атаковали Ростовскую область РФ: взрывы прогремели в районе аэродрома Миллерово. ФОТО
Вечером 23 декабря россияне пожаловались на атаку "неизвестных беспилотников". Местные жители слышали взрывы в районе аэродрома Миллерово.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Так, местный телеграм-канал написал, что в результате падения обломков на одной из улиц пожар.
Также подписчики канала сообщили, что повреждено здание Миллеровского казацкого кадетского профессионального техникума, студентов эвакуируют из общежития.
В то же время Минобороны России заявило, что якобы 9 беспилотников были сбиты ПВО.
И.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсар заявил, что российская ПВО якобы сбила восемь дронов в районе Миллерово. По его словам, пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 22 декабря беспилотники атаковали Ростовскую область России, в частности нефтебазу "Стальной Конь". Также местные жители сообщили о взрывах в Казани и Ростове.
Также 18 декабря в Ростовской области РФ прогремели взрывы. OSINT-аналитики заявили, что впервые с начала полномасштабной войны было атаковано одно из крупнейших химических предприятий в городе Каменск-Шахтинский.
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Кацапню Путін завірив, що "СВО" буде "легкою прогулянкою" і "вазьмём Киев за три дня"... А терер в Росії гримить трохи не до самого Уралу!!!
Особливо пугає казацькое ПТУ... Ну не мають жити ці створіння - ні у міллерові, ні у камчацці з сахаріном.