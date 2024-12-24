РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10475 посетителей онлайн
Новости Фото Война
6 579 10
россия (93011) аэродром (281) Удары по РФ (101) война в Украине (1151)

Дроны снова атаковали Ростовскую область РФ: взрывы прогремели в районе аэродрома Миллерово. ФОТО

Вечером 23 декабря россияне пожаловались на атаку "неизвестных беспилотников". Местные жители слышали взрывы в районе аэродрома Миллерово.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Так, местный телеграм-канал написал, что в результате падения обломков на одной из улиц пожар.

БПЛА атакували аеродром Міллерово у Ростовській області РФ 23 грудня

Также подписчики канала сообщили, что повреждено здание Миллеровского казацкого кадетского профессионального техникума, студентов эвакуируют из общежития.

Также читайте: БПЛА атаковали крупнейший военный полигон РФ "Кадамовский" в Ростовской области РФ, - росСМИ

В то же время Минобороны России заявило, что якобы 9 беспилотников были сбиты ПВО.

БПЛА атакували аеродром Міллерово у Ростовській області РФ 23 грудня

И.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсар заявил, что российская ПВО якобы сбила восемь дронов в районе Миллерово. По его словам, пострадавших нет.

Атака БПЛА на ростовську область РФ 23 грудня

Читайте на "Цензор.НЕТ": Склад с деталями к "шахедам" на $16 млн уничтожен в РФ, - ГУР

Напомним, в ночь на 22 декабря беспилотники атаковали Ростовскую область России, в частности нефтебазу "Стальной Конь". Также местные жители сообщили о взрывах в Казани и Ростове.

Также 18 декабря в Ростовской области РФ прогремели взрывы. OSINT-аналитики заявили, что впервые с начала полномасштабной войны было атаковано одно из крупнейших химических предприятий в городе Каменск-Шахтинский.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
показать весь комментарий
24.12.2024 00:14
+5
Горить у пеклі , сволота кацапська👹
показать весь комментарий
24.12.2024 00:09
+5
Колись Герінг завіряв Гітлера, що ні одна бомба не впаде на територію Німеччини... Результат ми бачили у воєнних хроніках...
Кацапню Путін завірив, що "СВО" буде "легкою прогулянкою" і "вазьмём Киев за три дня"... А терер в Росії гримить трохи не до самого Уралу!!!
показать весь комментарий
24.12.2024 05:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Горить у пеклі , сволота кацапська👹
показать весь комментарий
24.12.2024 00:09 Ответить
Так би мовити, в пошуках кокошніка, щось нащупали.
показать весь комментарий
24.12.2024 00:11 Ответить
А що там "нащупувать"? Там аеродром військовий. Діючий ще з часів ІІ Світової... Склади ПММ, бомбові... Купа літаків...
показать весь комментарий
24.12.2024 05:40 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2024 00:14 Ответить
ПА АЭРАДРОМУ
показать весь комментарий
24.12.2024 01:32 Ответить
Гори гори ясно, щоби не погасло! Веселої нічки, кацапня!
показать весь комментарий
24.12.2024 00:47 Ответить
Колись Герінг завіряв Гітлера, що ні одна бомба не впаде на територію Німеччини... Результат ми бачили у воєнних хроніках...
Кацапню Путін завірив, що "СВО" буде "легкою прогулянкою" і "вазьмём Киев за три дня"... А терер в Росії гримить трохи не до самого Уралу!!!
показать весь комментарий
24.12.2024 05:37 Ответить
Це за-для насіонал джеографак? Ґрєтті??? Туарєгі міллерова визначають - чи то полярне сяйво, чи то орєжнег цвіте..
Особливо пугає казацькое ПТУ... Ну не мають жити ці створіння - ні у міллерові, ні у камчацці з сахаріном.
показать весь комментарий
24.12.2024 05:41 Ответить
Дрони кацапи сбивають, але "асколки" роблять свою справу....
показать весь комментарий
24.12.2024 06:42 Ответить
 
 