Дроны снова атаковали Ростовскую область РФ: взрывы прогремели в районе аэродрома Миллерово. ФОТО

Вечером 23 декабря россияне пожаловались на атаку "неизвестных беспилотников". Местные жители слышали взрывы в районе аэродрома Миллерово.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Так, местный телеграм-канал написал, что в результате падения обломков на одной из улиц пожар.

Также подписчики канала сообщили, что повреждено здание Миллеровского казацкого кадетского профессионального техникума, студентов эвакуируют из общежития.

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В то же время Минобороны России заявило, что якобы 9 беспилотников были сбиты ПВО.

И.о. губернатора Ростовской области Юрий Слюсар заявил, что российская ПВО якобы сбила восемь дронов в районе Миллерово. По его словам, пострадавших нет.







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Напомним, в ночь на 22 декабря беспилотники атаковали Ростовскую область России, в частности нефтебазу "Стальной Конь". Также местные жители сообщили о взрывах в Казани и Ростове.

Также 18 декабря в Ростовской области РФ прогремели взрывы. OSINT-аналитики заявили, что впервые с начала полномасштабной войны было атаковано одно из крупнейших химических предприятий в городе Каменск-Шахтинский.