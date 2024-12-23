Склад с деталями к "Шахедам" на $16 млн уничтожен в РФ, - ГУР

На территории экономической зоны "Алабуга" в России загорелся склад, где хранили детали к БПЛА типа "Shahed-136", которые агрессор применяет для ударов по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, в помещении лежали 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационные системы, тепловизионные видеокамеры для изготовления 400 единиц "Shahed-136" - все сгорело.

"Нанесенные в результате уничтожения российского склада потери агрессора оцениваются в 16 миллионов долларов. Загадочный разрушительный пожар стал очередным ударом по военно-промышленному комплексу террористической России", - отмечают в ГУР.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ночью в Казани и Ростове прогремели взрывы. ВИДЕО

ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.