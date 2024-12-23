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Склад с деталями к "Шахедам" на $16 млн уничтожен в РФ, - ГУР

Російський Шахед

На территории экономической зоны "Алабуга" в России загорелся склад, где хранили детали к БПЛА типа "Shahed-136", которые агрессор применяет для ударов по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

Как отмечается, в помещении лежали 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационные системы, тепловизионные видеокамеры для изготовления 400 единиц "Shahed-136" - все сгорело.

"Нанесенные в результате уничтожения российского склада потери агрессора оцениваются в 16 миллионов долларов. Загадочный разрушительный пожар стал очередным ударом по военно-промышленному комплексу террористической России", - отмечают в ГУР.

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ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.
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Топ комментарии
+14
Слава партизанам!
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23.12.2024 08:35
+6
Що, ГУР там добами сидів - запчастини рахував, інвентаризацію проводив,
перед тим, як все це спалити?!
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23.12.2024 08:46
+6
А це що - велика проблема? Запросили начальника складу "на пивко". А яке ж у кацапа "півко" - без "разгаворной водички"? Сам все виляпає... Головне - "уміть ставить питання"...
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23.12.2024 09:10
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Слава партизанам!
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23.12.2024 08:35 Ответить
Буданов?
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23.12.2024 08:38 Ответить
І що, ''гурівці'' таке собі не приписали? Що ж то в лісі здохло?
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23.12.2024 08:41 Ответить
Пакурілі нєудачна
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23.12.2024 08:41 Ответить
Міцного здоров'я та наснаги "загадковим руйнівникам"! Маю надію, що далі ще буде...
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23.12.2024 08:41 Ответить
Так, повинно бути продовження. Якось же пошкодили свого часу Північномуйський тунель, а отже є такі можливості.
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23.12.2024 08:57 Ответить
Що, ГУР там добами сидів - запчастини рахував, інвентаризацію проводив,
перед тим, як все це спалити?!
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23.12.2024 08:46 Ответить
Дійсно, звідки відома сума саме 16 млн. $ ?

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23.12.2024 08:52 Ответить
Вказано поштучно, скільки чого там зберігалось, тому не дуже важко було підбити суму вартості спаленого.
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23.12.2024 09:12 Ответить
Не бачу інформації звідки це стало відомо.
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23.12.2024 09:22 Ответить
вам раскрыть всю агентуру ?
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23.12.2024 10:48 Ответить
Може бути і інший варіант, ХТОСЬ прибрехує.
І я би цьому не здивувалась, якщо враховувати байки-побрехеньки і дії нинішнього керівництва ГУР.

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23.12.2024 10:58 Ответить
иногда достаточно одного лишнего слова, что бы враг догадался откуда произошла утечка информации...
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23.12.2024 11:30 Ответить
"враг не дрємлєт, таваріщ"
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23.12.2024 11:35 Ответить
ваше нездоровое любопытство плавно перетекает в глупость....
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23.12.2024 11:35 Ответить
А очільнику розвідки триндіти про каву в Криму, коли для цього немає ніяких передумов, це глупість чи ЩО ?
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23.12.2024 11:53 Ответить
Зорян рахував деталі і їхню вартість поки Шкіряк поливав усе бензином.Що тут не зрозумілого?
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23.12.2024 22:06 Ответить
Там є "наші" люди!
"Щоб заповнити гострий дефіцит робочої сили у воєнній росії, кремль вербує жінок віком 18-22 роки з таких країн, як Уганда, Руанда, Кенія, Південний Судан, Сьєрра-Леоне і Нігерія, а також з південноазійської Шрі-Ланки. Африканці, завербовані на роботу в росії, кажуть, що їх обманом змусили будувати безпілотники для використання в Україні."
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23.12.2024 09:03 Ответить
А це що - велика проблема? Запросили начальника складу "на пивко". А яке ж у кацапа "півко" - без "разгаворной водички"? Сам все виляпає... Головне - "уміть ставить питання"...
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23.12.2024 09:10 Ответить
Абсолютно вірно! До того ж там дофіга і більше українців, які не скурвились.
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23.12.2024 09:15 Ответить
Як украєнець який не скурвився може жити на параші???
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23.12.2024 12:14 Ответить
Коли вже ту маскву спалять?
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23.12.2024 08:48 Ответить
сиди, чекай..., коли спалять, тобі скажуть...
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23.12.2024 08:57 Ответить
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23.12.2024 08:50 Ответить
Зер гуд. Краще шахти(та й ракети) "збивати" ще на стадії запчастин
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23.12.2024 09:06 Ответить
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23.12.2024 09:21 Ответить
А для мене це новина про інше - у Шлюхеда є тепловізійна камера, чи значить це, що він керується дистанційно за сотні кілометрів за допомогою Starlink від І.Маска?...
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23.12.2024 09:57 Ответить
Теж звернув на це увагу.
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23.12.2024 13:07 Ответить
"65 фюзеляжів ударних дронів"..."для виготовлення 400 одиниць"
Хєрасє наша розвідка працює (має точні дані)!
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23.12.2024 11:00 Ответить
У 2018 році один пєрєц Із трьома промакашками все шукали контрабанду на запчастини до БТР, танків, клістрони до ЗРК. А кацапи слухали цей словесний понос і швиденько в себе біля півтора десятка осіб посадили в каталагу. А де той білорус, що на авто Пороха скакав, йому Бубон з Авакяном громадянство дали ?
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23.12.2024 12:43 Ответить
Якщо зменшиться кількість шахедних атак -правда, якщо ні -бажане за дійсне.
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23.12.2024 14:22 Ответить
 
 