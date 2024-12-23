Склад с деталями к "Шахедам" на $16 млн уничтожен в РФ, - ГУР
На территории экономической зоны "Алабуга" в России загорелся склад, где хранили детали к БПЛА типа "Shahed-136", которые агрессор применяет для ударов по Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
Как отмечается, в помещении лежали 65 фюзеляжей ударных дронов, а также двигатели, навигационные системы, тепловизионные видеокамеры для изготовления 400 единиц "Shahed-136" - все сгорело.
"Нанесенные в результате уничтожения российского склада потери агрессора оцениваются в 16 миллионов долларов. Загадочный разрушительный пожар стал очередным ударом по военно-промышленному комплексу террористической России", - отмечают в ГУР.
ГУР МО Украины напоминает - за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.
Пожалуйста, подождите...
перед тим, як все це спалити?!
І я би цьому не здивувалась, якщо враховувати байки-побрехеньки і дії нинішнього керівництва ГУР.
"Щоб заповнити гострий дефіцит робочої сили у воєнній росії, кремль вербує жінок віком 18-22 роки з таких країн, як Уганда, Руанда, Кенія, Південний Судан, Сьєрра-Леоне і Нігерія, а також з південноазійської Шрі-Ланки. Африканці, завербовані на роботу в росії, кажуть, що їх обманом змусили будувати безпілотники для використання в Україні."
Хєрасє наша розвідка працює (має точні дані)!