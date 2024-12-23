БПЛА атаковали крупнейший военный полигон РФ "Кадамовский" в Ростовской области РФ, - росСМИ
Крупнейший российский военный полигон "Кадамовский" был поврежден в результате атаки на Ростовскую область в воскресенье, 22 декабря.
Об этом пишет ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.
По данным издания, по меньшей мере, 4 БПЛА попали на территории полигона в поселке Персияновский Новочеркасска.
На складе с боеприпасами возникли пожар и детонация. О пострадавших неизвестно.
Неподалеку полигона дислоцируется 150-я мотострелковая дивизия.
Напомним, в ночь на 22 декабря беспилотники атаковали Ростовскую область России, в частности нефтебазу "Стальной Конь". Также местные жители сообщили о взрывах в Казани и Ростове.
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а зараз там набудували бетонованих складів
https://x.com/AS74LifeNumber2/status/1870849086209057268
Вчора вночі у Ростовській області стався потужний вибух на складі *********** під Новочеркаськом (на МПД 150-ї мотострілецької дивізії). Очевидці зняли момент вибуху на відео: на кадрах видно, як величезний вогненний гриб піднімається на сотні метрів нагору, освітлюючи нічне небо. Після першого вибуху відбулась низка вторинних детонацій. Фрагмент відео публікує телеграм-канал "Україна 365". Росіяни в ударі звинувачують Україну. За даними російських ЗМІ, склад міг належати 150-й мотострілецькій дивізії, яка бере участь у наступі на Курахівському напрямку. Детонація *********** стала причиною масштабної пожежі, подробиці якої влада поки не коментує.