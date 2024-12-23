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БПЛА атаковали крупнейший военный полигон РФ "Кадамовский" в Ростовской области РФ, - росСМИ

Найбільший військовий полігон РФ Кадамовський атакували БПЛА

Крупнейший российский военный полигон "Кадамовский" был поврежден в результате атаки на Ростовскую область в воскресенье, 22 декабря.

Об этом пишет ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, по меньшей мере, 4 БПЛА попали на территории полигона в поселке Персияновский Новочеркасска.

На складе с боеприпасами возникли пожар и детонация. О пострадавших неизвестно.

Неподалеку полигона дислоцируется 150-я мотострелковая дивизия.

Напомним, в ночь на 22 декабря беспилотники атаковали Ростовскую область России, в частности нефтебазу "Стальной Конь". Также местные жители сообщили о взрывах в Казани и Ростове.

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Найбільший військовий полігон РФ Кадамовський атакували БПЛА
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Топ комментарии
+8
Це не дівізіонний склад. Це оперативний склад цілого оперативного нарямку фронта, в даному випадку щонайменше - Курахівського і Покровського, на якому діють десятки таких дивізій. Просто цей склад знаходився на МПД 150-ої дівізії.
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23.12.2024 17:08
+7
Нормально... Цілу дивізію залишили без ***********... "Гриб" був ненабагато менший, ніж ядерний...
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23.12.2024 16:41
+5
Гарна робота! 👍
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23.12.2024 16:33
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Гарна робота! 👍
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23.12.2024 16:33 Ответить
Нормально... Цілу дивізію залишили без ***********... "Гриб" був ненабагато менший, ніж ядерний...
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23.12.2024 16:41 Ответить
Це не дівізіонний склад. Це оперативний склад цілого оперативного нарямку фронта, в даному випадку щонайменше - Курахівського і Покровського, на якому діють десятки таких дивізій. Просто цей склад знаходився на МПД 150-ої дівізії.
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23.12.2024 17:08 Ответить
Так це ще краще!
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23.12.2024 17:24 Ответить
це фото як раз до вторгнення,

а зараз там набудували бетонованих складів
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23.12.2024 17:28 Ответить
Надіюся - "гриб" ті склади трохи "розрівняв"...
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23.12.2024 17:47 Ответить
було би гарно як би і весь Пєрсіановскій знесло к ****** разом з усіма кацапами.
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23.12.2024 17:52 Ответить
гриб якісний, але немає впевненості, що саме він
https://x.com/AS74LifeNumber2/status/1870849086209057268
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23.12.2024 17:08 Ответить
Саме про цей "гриб" я й написав...
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23.12.2024 17:21 Ответить
так, це відео і є вчорашнім ураженням.
Вчора вночі у Ростовській області стався потужний вибух на складі *********** під Новочеркаськом (на МПД 150-ї мотострілецької дивізії). Очевидці зняли момент вибуху на відео: на кадрах видно, як величезний вогненний гриб піднімається на сотні метрів нагору, освітлюючи нічне небо. Після першого вибуху відбулась низка вторинних детонацій. Фрагмент відео публікує телеграм-канал "Україна 365". Росіяни в ударі звинувачують Україну. За даними російських ЗМІ, склад міг належати 150-й мотострілецькій дивізії, яка бере участь у наступі на Курахівському напрямку. Детонація *********** стала причиною масштабної пожежі, подробиці якої влада поки не коментує.
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23.12.2024 17:35 Ответить
Всьо нет и нет, у вас людського нічого не має рабикацапи-камікадзе
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23.12.2024 17:41 Ответить
 
 