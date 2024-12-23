БПЛА атаковали крупнейший военный полигон РФ "Кадамовский" в Ростовской области РФ, - росСМИ

Крупнейший российский военный полигон "Кадамовский" был поврежден в результате атаки на Ростовскую область в воскресенье, 22 декабря.

Об этом пишет ASTRA, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, по меньшей мере, 4 БПЛА попали на территории полигона в поселке Персияновский Новочеркасска.

На складе с боеприпасами возникли пожар и детонация. О пострадавших неизвестно.

Неподалеку полигона дислоцируется 150-я мотострелковая дивизия.

Напомним, в ночь на 22 декабря беспилотники атаковали Ростовскую область России, в частности нефтебазу "Стальной Конь". Также местные жители сообщили о взрывах в Казани и Ростове.

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