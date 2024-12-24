Общие боевые потери РФ с начала войны - около 777 720 человек (+1630 за сутки), 9624 танка, 21 313 артсистем, 19 915 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 777 720 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.12.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 777 720 (+1630) человек,
танков - 9624 (+9) единицы,
боевых бронированных машин - 19 915 (+30) единиц,
артиллерийских систем - 21 323 (+10) единицы,
РСЗО - 1256 (+0) единиц,
средств ПВО - 1030 (+0) единиц,
самолетов - 369 (+0) единиц,
вертолетов - 329 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 834 (+44) единицы,
крылатых ракет - 2948 (+0) единиц,
кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единиц,
автомобильной техники и автоцистерн - 32 086 (+47) единиц,
специальной техники - 3667 (+3) единиц.
Пожалуйста, подождите...
Тепер немає жодного сумніву що скоро виб'ємо ворога за кордони 1991 року, а русня нам платитиме трильйонні контрибуції, в той час як ми питимемо каву в Криму.
А якщо без жартів- мінімум залякали.
Про просування ворога тепер будемо судити власними очима. Якщо в двері заходять буряти і починають різати твою сім'ю, значить ворог уже прийшов.
ББМ вийшли на ювілейну пряму.
100! знищеної техніки за день. Трохи розбавляють чумардосів технікою. Логістика перевалила за 32000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 777 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
Qq Qqq f1a4586b, Ви знов з нами! Як гарно!!! 💛💙