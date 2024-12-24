Общие боевые потери РФ с начала войны - около 777 720 человек (+1630 за сутки), 9624 танка, 21 313 артсистем, 19 915 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 777 720 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.12.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 777 720 (+1630) человек,

танков - 9624 (+9) единицы,

боевых бронированных машин - 19 915 (+30) единиц,

артиллерийских систем - 21 323 (+10) единицы,

РСЗО - 1256 (+0) единиц,

средств ПВО - 1030 (+0) единиц,

самолетов - 369 (+0) единиц,

вертолетов - 329 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 834 (+44) единицы,

крылатых ракет - 2948 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн - 32 086 (+47) единиц,

специальной техники - 3667 (+3) единиц.

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