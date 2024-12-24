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армия РФ (18042) Генштаб ВС (5775) ликвидация (3138) уничтожение (6249)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 777 720 человек (+1630 за сутки), 9624 танка, 21 313 артсистем, 19 915 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 777 720 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 24.12.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 777 720 (+1630) человек,

танков - 9624 (+9) единицы,

боевых бронированных машин - 19 915 (+30) единиц,

артиллерийских систем - 21 323 (+10) единицы,

РСЗО - 1256 (+0) единиц,

средств ПВО - 1030 (+0) единиц,

самолетов - 369 (+0) единиц,

вертолетов - 329 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 834 (+44) единицы,

крылатых ракет - 2948 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн - 32 086 (+47) единиц,

специальной техники - 3667 (+3) единиц.

Смотрите также: Пограничники уничтожили блиндажи, НП, позиции врага, а также ликвидировали 12 оккупантов, еще 33 – ранили. ВИДЕО

Інфографіка
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Топ комментарии
+21
Минув 3961 день москальсько-української війни.
100! знищеної техніки за день. Трохи розбавляють чумардосів технікою. Логістика перевалила за 32000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 777 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
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24.12.2024 08:55
+14
Чотири сокири, до п'ятої 50 чумардосів не хватило.
ББМ вийшли на ювілейну пряму.
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24.12.2024 08:26
+11
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24.12.2024 08:38
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Правила форума Совет форумчан
А всі помітили як добре і спокійно на душі стало без інфи від DeepState?
Тепер немає жодного сумніву що скоро виб'ємо ворога за кордони 1991 року, а русня нам платитиме трильйонні контрибуції, в той час як ми питимемо каву в Криму.
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24.12.2024 08:24 Ответить
чергове блдске покращення. за що не візьмуться, все через сраку. як вони ще собі пісюни не пооткручували?
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24.12.2024 08:46 Ответить
А що їх вже всіх мобілізували? чому останнє оновлення за 21 число?
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24.12.2024 08:57 Ответить
Справді, з 21 числа кацапи не окупували жодного населеного пункту! Слава ЗЕ!
А якщо без жартів- мінімум залякали.
Про просування ворога тепер будемо судити власними очима. Якщо в двері заходять буряти і починають різати твою сім'ю, значить ворог уже прийшов.
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24.12.2024 10:41 Ответить
От бачиш, а тут нили на Цензорі, що кацапи кожен день шось окуповують, а всього навсього треба було наїхать на цих хлопів і як рукой зняло
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24.12.2024 12:02 Ответить
Чотири сокири, до п'ятої 50 чумардосів не хватило.
ББМ вийшли на ювілейну пряму.
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24.12.2024 08:26 Ответить
👍
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24.12.2024 13:24 Ответить
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24.12.2024 08:38 Ответить
Минув 3961 день москальсько-української війни.
100! знищеної техніки за день. Трохи розбавляють чумардосів технікою. Логістика перевалила за 32000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 777 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Мордовія.
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24.12.2024 08:55 Ответить
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24.12.2024 08:59 Ответить
Слава ЗСУ! 🇺🇦
Qq Qqq f1a4586b, Ви знов з нами! Як гарно!!! 💛💙
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24.12.2024 09:55 Ответить
Одиницю ППО видали (хоча сума правильна), наземка 99 од.
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24.12.2024 09:29 Ответить
Чотити топири, блатні номери з адміністрації.
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24.12.2024 09:16 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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24.12.2024 09:26 Ответить
Шибать, яка потужно-переможна тема.
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24.12.2024 10:42 Ответить
 
 