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Украина хочет, чтобы страны ЕС прекратили оказывать финансовую помощь беженцам, - El Pais

Київ розглядає різні варіанти як повернути біженців

От шести до десяти миллионов украинских беженцев все еще живут за границей, и украинское правительство хочет, чтобы они вернулись.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет El Pais

Украина предлагает странам ЕС радикальные меры для давления на граждан, которые не возвращаются: отмена помощи для беженцев и запрет консульских услуг для мужчин призывного возраста. Причина - риск, что от 1,3 до 3,3 миллиона человек могут остаться за границей.

По словам социолога аналитического центра Разумкова Елены Пищулиной, то, вернутся ли люди, зависит от определенных условий. Некоторые из них невозможно выполнить, пока по всей стране ежедневно падают бомбы. Первое из них очевидно: безопасность. Но также необходима стабильная ситуация с экономическими и социальными возможностями. Те, кто живет за границей, также ожидают качественной системы образования и здравоохранения.

Елена Бабакова, украинская журналистка и исследовательница, специализирующаяся на миграции в Университете Висла в Варшаве, добавляет к препятствиям для возвращения высокую стоимость аренды жилья, распад пар после некоторого времени разлуки и ощущение себя аутсайдером по сравнению с теми, кто остался и пережил войну, как препятствия для возвращения.

Киев рассматривает различные варианты решения проблемы

Украинские власти выступают за то, чтобы страны-члены ЕС прекратили помощь беженцам как меру давления, а мужчины призывного возраста не имели доступа к консульским услугам. В то же время Украина стремится не потерять связь с теми, кто уехал, с помощью законодательных реформ. На прошлой неделе парламент одобрил в первом чтении признание двойного гражданства (украинского и неукраинского), которое до сих пор было запрещено.

Читайте также: Минсоцполитики разрабатывает цифровой инструмент для помощи украинцам, планирующим вернуться из-за границы
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Топ комментарии
+69
Заголовок неправильний.
Не Україна,а влада.
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24.12.2024 09:38
+55
Охреніти.... зе з нас рабів робить
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24.12.2024 09:37
+45
З тих 5-6 суперменеджерів, котрі керують Україною, ні одного українця.
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24.12.2024 09:53
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73% зедебіли вибрали мінєд чи мінет. хоча все рівно для зеідіотів.
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24.12.2024 14:28 Ответить
Слава товарищу Зе! Найпростроченішому товаришу Зе в мірі!!!!
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24.12.2024 14:40 Ответить
На початку масово всіх випускали, потім масово продавали довідки, забронювали півкраїни , а тепер питають , а де всі люди ?
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24.12.2024 14:42 Ответить
ЩОБ ВИ ЗДОХЛИ, НЕЛЮДИ!!!!!
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24.12.2024 14:52 Ответить
Україна хоче, щоб країни ЄС припинили надавати фінансову допомогу біженцям
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пуйло тоже этого хочет, чтобы посеять антиукраинские настроения
Совпадение?
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24.12.2024 15:06 Ответить
Ненька піклується про своїх громадян, консульські послуги пох, підтримка країнами ЄС пох, ти головне Микола приїдь і пройди влк
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24.12.2024 15:24 Ответить
Вам люди це бидло, чи стадо? Кого ви там заганяти зібралися, уроди? Людина вільна сам обирати де їй жити. Це раз доводить те, шо з України нікого не вирускатимуть ще 10 років після війни
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24.12.2024 15:47 Ответить
Ніхто не повернеться, ця влада зробила для цього все, а як тільки з'явиться можливість виїдуть і ті хто лишився. А якщо будуть палки в колеса ставити то знесуть ще і верховну раду подорозі.
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24.12.2024 18:12 Ответить
Європа вклала мільярди в українців.
Європа цінує роботящих, толерантних та схожих по вірі людей.
Ви гадаєте практичні євроейці тепер відпустять українців??
Ну, ну...
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24.12.2024 19:43 Ответить
Не розумію навіщо треба повертати всіх, хай частина не повертається, бо серед них багато відбитої. вати, яка любить "матушку росію". Зрозуміло, щона найближчих вибрах вони не будуть голосувати за ні за Порошенко, ні за Зеленського, а будуть за якогось умовного Бойко, чи Мураєва.
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25.12.2024 00:58 Ответить
Треба ще зе вдалі дати за щіку
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25.12.2024 07:05 Ответить
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