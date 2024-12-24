Украина хочет, чтобы страны ЕС прекратили оказывать финансовую помощь беженцам, - El Pais

От шести до десяти миллионов украинских беженцев все еще живут за границей, и украинское правительство хочет, чтобы они вернулись.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет El Pais

Украина предлагает странам ЕС радикальные меры для давления на граждан, которые не возвращаются: отмена помощи для беженцев и запрет консульских услуг для мужчин призывного возраста. Причина - риск, что от 1,3 до 3,3 миллиона человек могут остаться за границей.

По словам социолога аналитического центра Разумкова Елены Пищулиной, то, вернутся ли люди, зависит от определенных условий. Некоторые из них невозможно выполнить, пока по всей стране ежедневно падают бомбы. Первое из них очевидно: безопасность. Но также необходима стабильная ситуация с экономическими и социальными возможностями. Те, кто живет за границей, также ожидают качественной системы образования и здравоохранения.

Елена Бабакова, украинская журналистка и исследовательница, специализирующаяся на миграции в Университете Висла в Варшаве, добавляет к препятствиям для возвращения высокую стоимость аренды жилья, распад пар после некоторого времени разлуки и ощущение себя аутсайдером по сравнению с теми, кто остался и пережил войну, как препятствия для возвращения.

Киев рассматривает различные варианты решения проблемы

Украинские власти выступают за то, чтобы страны-члены ЕС прекратили помощь беженцам как меру давления, а мужчины призывного возраста не имели доступа к консульским услугам. В то же время Украина стремится не потерять связь с теми, кто уехал, с помощью законодательных реформ. На прошлой неделе парламент одобрил в первом чтении признание двойного гражданства (украинского и неукраинского), которое до сих пор было запрещено.

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