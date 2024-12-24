На Хмельнитчине силы ПВО уничтожили два "шахеда", есть повреждения обломками
Утром 24 декабря в Хмельницкой области работала ПВО. Защитники неба уничтожили 2 вражеских БПЛА типа Shahed.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
В результате атаки выбиты окна, повреждена крыша в частных домах, гараж, автомобиль и хозяйственное помещение.
"По состоянию на этот час обращений относительно травмированных или погибших не поступало", - отметил Тюрин.
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