РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9962 посетителя онлайн
Новости
561 0
обстрел (25772) Шахед (569) Хмельницкая область (15)

На Хмельнитчине силы ПВО уничтожили два "шахеда", есть повреждения обломками

Уламки шахеда впали на Хмельниччині

Утром 24 декабря в Хмельницкой области работала ПВО. Защитники неба уничтожили 2 вражеских БПЛА типа Shahed.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

В результате атаки выбиты окна, повреждена крыша в частных домах, гараж, автомобиль и хозяйственное помещение.

"По состоянию на этот час обращений относительно травмированных или погибших не поступало", - отметил Тюрин.

Также смотрите: Рашисты атаковали "шахедами" Кролевецкую громаду Сумщины: повреждена ферма. ФОТО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 