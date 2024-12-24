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Сумская область (2701) Шахед (569) Конотопский район (2) Кролевец (2)

Рашисты атаковали "шахедами" Кролевецкую громаду Сумщины: повреждена ферма. ФОТО

Утром 24 декабря 2024 года враг ударил "шахедами" по Кролевецкой громаде на Сумщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОВА.

"Предварительно, люди не пострадали. Повреждено здание животноводческой фермы, травмированы коровы. Продолжается ликвидация последствий атаки россиян", - говорится в сообщении.

Наслідки удару по Кролевецькій громаді

Смотрите: Удар по Сумщине: продолжаются аварийно-восстановительные работы, погибших и пострадавших не обнаружено. ФОТОРЕПОРТАЖ

Как сообщалось, с вечера 23 декабря россияне атакуют Украину ударными беспилотниками. Также Цензор.НЕТ информировал, что россияне обстреляли Сумскую область 18 раз в течение дня, под огнем оказались 6 громад.
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