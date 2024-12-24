Операторы дронов из 110-й ОМБр уничтожают три вражеских танка, БМП с пехотой и отбивают атаку оккупантов на Донетчине. ВИДЕО
Операторы дронов из 110-й ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко уничтожили три российских танка и БМП с пехотой, которые пытались штурмовать украинские позиции в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.
"На днях вблизи Нового Комара оккупанты пошли на штурм позиций наших защитников колонной бронетехники - тремя танками и БМП с пехотой. Такие наглые механизированные накаты оккупантами в полосе ответственности воинов этой бригады - регулярные, поэтому у наших защитников было время выработать схему противодействия. На перехват бронетехники противника стремительно вылетели FPV-дроны подразделения. Благодаря ловкости и меткости операторов дронов, уничтожены были как вражеская техника, так и личный состав", - отмечается в комментарии к публикации.
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