Враг пытался прорваться в городской застройке Курахово. На Времевском направлении уничтожают остатки штурмовых групп, вклинившихся в оборону наших бригад, - ОСГВ "Хортиця"

За минувшие сутки, 23 декабря 2024 года, войска РФ с целью улучшения тактического положения проводили наступательные действия в районе Кондрашовки, Петропавловки, Колесниковки и Лозовой на Купянском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортиця".

В то же время, как отмечается, враг проводил штурмовые действия в направлении Новоегоровки, Зеленого Гая, Тернов и неподалеку Макеевки - на Лиманском направлении и в районе Белогоровки - на Сиверском направлении.

"Продолжаются интенсивные боестолкновения в городской застройке Часова Яра и Торецка.

Штурмовые группы противника пытаются прорвать нашу оборону в районе Зеленого, Даченского, Шевченко, Новоелизаветовки и Новооленевки на Покровском направлении", - говорится в сообщении.

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По данным ОСГВ "Хортиця", сохраняется высокая активность противника на Кураховском направлении. В городской застройке Курахово и в районах Петропавловки, Сонцевки, Старых Тернов и Дачного штурмовые группы врага осуществляли попытки прорвать нашу оборону. Противник успеха не имел, продолжает накапливать силы для дальнейших атак.

На Времевском направлении боестолкновения произошли в районах Новодаровки, Разлива, Константинопольского, Раздольного, Сторожевого и Большой Новоселки. Сейчас продолжаются мероприятия по поиску, выявлению и уничтожению остатков штурмовых групп противника, которые вклинились в оборону бригад.

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Ранее в ОСГВ "Хортиця" отмечали, что информация об окружении подразделений Сил обороны в Макаровке не соответствует действительности.