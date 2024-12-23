Информация об окружении подразделений Сил обороны в Макаровке не соответствует действительности, - ОСГВ "Хортиця"

Информация об окружении подразделений Сил обороны Украины в населенном пункте Макаровка на Времевском направлении, распространяемая медиа, не соответствует действительности.

Это отмечают в пресс-центре ОСГВ "Хортиця", информирует Цензор.НЕТ.

"Непроверенные данные и, как следствие, ошибочные выводы о наличии такой ситуации - результат анализа отдельными наблюдателями и независимыми экспертами источников, данные в которых не соответствуют динамике боевых действий. Попутно напоминаем медийщикам и представителям экспертной среды, что распространение информации из непроверенных источников может не только ввести в заблуждение вашу аудиторию, но и поставить под угрозу жизнь украинских военных, усложнить выполнение ими боевых (специальных) задач по отпору вооруженной агрессии противника", - отмечают в ОСГВ "Хортица".

Также сообщается, что подразделения Сил обороны Украины продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий.

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Ранее в Силах обороны Юга отмечали, что ситуация на Времевском направлении сложная, но наши воины проводят активную оборону, поэтому говорить о каком-то окружении рано.

Напомним, ранее в DeepState сообщали, что российские войска продолжают срезать Времевский выступ в Донецкой области, что угрожает окружению украинских защитников в районе Великой Новоселки.