Информация об окружении подразделений Сил обороны в Макаровке не соответствует действительности, - ОСГВ "Хортиця"
Информация об окружении подразделений Сил обороны Украины в населенном пункте Макаровка на Времевском направлении, распространяемая медиа, не соответствует действительности.
Это отмечают в пресс-центре ОСГВ "Хортиця", информирует Цензор.НЕТ.
"Непроверенные данные и, как следствие, ошибочные выводы о наличии такой ситуации - результат анализа отдельными наблюдателями и независимыми экспертами источников, данные в которых не соответствуют динамике боевых действий. Попутно напоминаем медийщикам и представителям экспертной среды, что распространение информации из непроверенных источников может не только ввести в заблуждение вашу аудиторию, но и поставить под угрозу жизнь украинских военных, усложнить выполнение ими боевых (специальных) задач по отпору вооруженной агрессии противника", - отмечают в ОСГВ "Хортица".
Также сообщается, что подразделения Сил обороны Украины продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий.
Ранее в Силах обороны Юга отмечали, что ситуация на Времевском направлении сложная, но наши воины проводят активную оборону, поэтому говорить о каком-то окружении рано.
Напомним, ранее в DeepState сообщали, что российские войска продолжают срезать Времевский выступ в Донецкой области, что угрожает окружению украинских защитников в районе Великой Новоселки.
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Давно я дома не была
Пятнадцать дней, как я в отъезде
Ну, как идут у нас дела?
Все хорошо, прекрасная маркиза
Дела идут и жизнь легка
Ни одного печального сюрприза
За исключением пустяка
Так, ерунда, пустое дело
Кобыла ваша околела
А в остальном, прекрасная маркиза
Все хорошо, все хорошо!
Алло, алло, Мартель, ужасный случай
Моя кобыла умерла
Скажите мне, мой верный кучер
Как эта смерть произошла?
Все хорошо, прекрасная маркиза
Все хорошо, как никогда
К чему скорбеть от глупого сюрприза
Ведь это, право, ерунда
С кобылой что - пустое дело
Она с конюшнею сгорела
А в остальном, прекрасная маркиза
Все хорошо, все хорошо!
Алло, алло, Паскаль, мутится разум
Какой неслыханный удар
Скажите мне всю правду разом
Когда в конюшне был пожар?
Все хорошо, прекрасная маркиза
И хороши у нас дела
Но вам судьба, как видно, из каприза
Еще сюрприз преподнесла
Сгорел ваш дом с конюшней вместе
Когда пылало все поместье
А в остальном, прекрасная маркиза
Все хорошо, все хорошо!
Алло, алло, Лука, сгорел наш замок
Ах до чего мне тяжело
Я вне себя, скажите прямо
Как это все произошло?
Узнал ваш муж, прекрасная маркиза
Что разорил себя и вас
Не вынес он подобного сюрприза
И застрелился в тот же час
Упавши мертвым у печи
Он опрокинул две свечи
Попали свечи на ковер
И запылал он, как костер
Погода ветреной была
Ваш замок выгорел до тла
Огонь усадьбу всю спалил
И в ней конюшню охватил
Конюшня запертой была
А в ней кобыла умерла
А в остальном, прекрасная маркиза
Все хорошо, все хорошо!