Российские захватчики приступили к депортации родственников бойцов ВСУ с оккупированных территорий, - Андрющенко

Российские оккупанты начали депортацию родственников бойцов Вооруженных сил Украины с временно оккупированных территорий.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Центра изучения оккупации и экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Начались первые депортации родственников бойцов ВСУ с оккупированных территорий. Первый - сельская часть Мелитопольского района. В течение декабря по меньшей мере пять семей депортированы только потому, что их родные в составе ВСУ", - отметил Андрющенко.

По его словам, ФСБ осуществляет проверки домов, ищет переписку, включая удаленную, и предлагает два варианта: сотрудничество или депортацию. В случае отказа от сотрудничества родственникам военных дают несколько часов на сборы, доставляют в аэропорт и предлагают выбрать пункт депортации.

"Наши собеседники говорят - никакого увеличенного давления или физического насилия", - добавил Андрющенко.

Также он предостерегает, что такая практика, вероятно, будет масштабирована на все территории, оккупированные после 2022 года.

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