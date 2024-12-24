РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9962 посетителя онлайн
Новости Война
5 080 21
депортация (663) оккупация (9990) ВСУ (6274)

Российские захватчики приступили к депортации родственников бойцов ВСУ с оккупированных территорий, - Андрющенко

Росія розпочала депортацію родичів ЗСУ

Российские оккупанты начали депортацию родственников бойцов Вооруженных сил Украины с временно оккупированных территорий.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил руководитель Центра изучения оккупации и экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Начались первые депортации родственников бойцов ВСУ с оккупированных территорий. Первый - сельская часть Мелитопольского района. В течение декабря по меньшей мере пять семей депортированы только потому, что их родные в составе ВСУ", - отметил Андрющенко.

По его словам, ФСБ осуществляет проверки домов, ищет переписку, включая удаленную, и предлагает два варианта: сотрудничество или депортацию. В случае отказа от сотрудничества родственникам военных дают несколько часов на сборы, доставляют в аэропорт и предлагают выбрать пункт депортации.

"Наши собеседники говорят - никакого увеличенного давления или физического насилия", - добавил Андрющенко.

Также он предостерегает, что такая практика, вероятно, будет масштабирована на все территории, оккупированные после 2022 года.

Читайте также: Украина верифицировала 19,5 тыс. детей, которых Россия насильственно депортировала, - Зеленский
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+19
Родичів Сирського чого не депортують?
показать весь комментарий
24.12.2024 11:00
+11
Мєдвєдєв давно сказав що ;лояльниє украінці будут жіть в Сібірі, а нєлояльниє-лєжать в зємлє;.
показать весь комментарий
24.12.2024 10:59
+11
Послуговуються викраденою діджиталізацією від зелених.
показать весь комментарий
24.12.2024 11:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мєдвєдєв давно сказав що ;лояльниє украінці будут жіть в Сібірі, а нєлояльниє-лєжать в зємлє;.
показать весь комментарий
24.12.2024 10:59 Ответить
Вираз тварюка по відношенню до кацапів, це верх культури і толерантності .
показать весь комментарий
24.12.2024 10:59 Ответить
Родичів Сирського чого не депортують?
показать весь комментарий
24.12.2024 11:00 Ответить
А єрмака?
показать весь комментарий
24.12.2024 11:21 Ответить
Ду-у-уже суттєве запитання !!!!!
показать весь комментарий
24.12.2024 15:14 Ответить
вот вам и реестры РАГС
показать весь комментарий
24.12.2024 11:01 Ответить
не можу не погодитись крім одного - ніхто не ламав ті реєстри, то як в тому кіно - "все вкрадено до вас", кроти вкрали все раніше і зробили вигляд взлому
показать весь комментарий
24.12.2024 11:13 Ответить
Та було вже все в кацапів, згадайте "Списки портнова".
показать весь комментарий
24.12.2024 11:22 Ответить
Послуговуються викраденою діджиталізацією від зелених.
показать весь комментарий
24.12.2024 11:02 Ответить
100пудово! 👍
показать весь комментарий
24.12.2024 11:13 Ответить
Депортація на рашу? А чому не до цивілізованого світу?
показать весь комментарий
24.12.2024 11:02 Ответить
не встигли внести родичів військових в єдиний електроний реєстр
показать весь комментарий
24.12.2024 11:03 Ответить
"Дія" в дії. Коли то вже люди порозумнішають? Довіряти всяким є-пройдисвітам це наше все!
показать весь комментарий
24.12.2024 11:11 Ответить
Причому тут Дія? Дія це лише застосунок, який агрегує дані із різних державних реєстрів, тобто посилає запити до них, то дозволяє зібрати за потребою в одному місці витяги які користувач замовляє і все. Ви так само можете окреми витяги замовляти на окремих порталах типу ПФУ. Питання до захисту держреєстрів, а не до Дії.
показать весь комментарий
24.12.2024 11:32 Ответить
Та не пояснюйте, воно все одно не зрозуміє.
показать весь комментарий
24.12.2024 11:36 Ответить
добре, що Ви Марта все розумієте??? Покажіть мені хоча б одного "гуру" програмування, що вважає Альбертовича чи його зебільні витвори захищеними?
показать весь комментарий
24.12.2024 12:24 Ответить
З списками родичів наша влада допомагає.
показать весь комментарий
24.12.2024 11:14 Ответить
Я взагалі дивуюсь, чому родичі українських військовослужбовців ще досі там? Депортують не факт що на територію рашки. Можна виїхати за кордон, у вільний світ. Ну і цей андрющенко, знайшов собі годівничку - керівник Центру вивчення окупації - на п'яти випадках робить хайп.
показать весь комментарий
24.12.2024 11:22 Ответить
Скажіть мені, в інтересах якої саме держави працюють ті хто ухвалює такі "закони"?
"Дані про військовослужбовців, включно з посадовцями СБУ та розвідки, зберуть в єдиному Реєстрі військовослужбовців. У ньому будуть, у тому числі, дані про членів їх родини. Відповідний законопроект 12066 Верховна Рада 18 грудня ухвалила в цілому як закон."
показать весь комментарий
24.12.2024 11:24 Ответить
"Зачищають" територію? Щоб нашим хлопцям не було від кого отримать допомогу? Так тепер нам легше бить буде по цілям - ми точно будем знать, що там українців немає...
показать весь комментарий
24.12.2024 12:16 Ответить
а говорили піддають тортурам в вбивають, якщо не йдуть на співпрацю
показать весь комментарий
24.12.2024 12:19 Ответить
 
 