Правительство выделило дополнительные 400 млн грн на жилье для ветеранов

Кабинет Министров Украины утвердил выделение еще 400 млн грн на приобретение жилья для ветеранов.

Об этом сообщила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова, информирует Цензор.НЕТ.

Всего в этом году на эту программу выделено рекордные 10,5 млрд грн, что позволяет обеспечить жильем 4 619 ветеранов и их семьи.

Финансирование могут получить:

лица с инвалидностью I-II групп вследствие войны, которые защищали Украину, и члены семей погибших защитников;

ветераны, которые принимали участие в боевых действиях на территории других государств, а также их семьи;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые принимали участие в АТО/ООС, имеют статус участников боевых действий или инвалидность III группы.

По данным Минветеранов, по состоянию на декабрь 2024 года уже выплачена компенсация 2 130 ветеранам, из которых 1 053 семьи уже приобрели жилье.

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После получения компенсации ветераны самостоятельно выбирают жилье на первичном или вторичном рынке при условии, что дом введен в эксплуатацию.

Для получения компенсации необходимо стать на квартирный учет по месту жительства. Согласно данным по состоянию на март 2024 года, в очереди на жилье находится около 35 тыс. ветеранов.

Напомним, Министерство по делам ветеранов ранее автоматизировало предоставление статуса участника боевых действий, что значительно упрощает процесс получения льгот.

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