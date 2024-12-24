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Новости Война
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ветераны (1083) жилье (868)

Правительство выделило дополнительные 400 млн грн на жилье для ветеранов

Уряд виділив додатково 400 млн на житло для ветеранів

Кабинет Министров Украины утвердил выделение еще 400 млн грн на приобретение жилья для ветеранов.

Об этом сообщила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова, информирует Цензор.НЕТ.

Всего в этом году на эту программу выделено рекордные 10,5 млрд грн, что позволяет обеспечить жильем 4 619 ветеранов и их семьи.

Финансирование могут получить:

  • лица с инвалидностью I-II групп вследствие войны, которые защищали Украину, и члены семей погибших защитников;
  • ветераны, которые принимали участие в боевых действиях на территории других государств, а также их семьи;
  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые принимали участие в АТО/ООС, имеют статус участников боевых действий или инвалидность III группы.

По данным Минветеранов, по состоянию на декабрь 2024 года уже выплачена компенсация 2 130 ветеранам, из которых 1 053 семьи уже приобрели жилье.

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После получения компенсации ветераны самостоятельно выбирают жилье на первичном или вторичном рынке при условии, что дом введен в эксплуатацию.

Для получения компенсации необходимо стать на квартирный учет по месту жительства. Согласно данным по состоянию на март 2024 года, в очереди на жилье находится около 35 тыс. ветеранов.

Напомним, Министерство по делам ветеранов ранее автоматизировало предоставление статуса участника боевых действий, что значительно упрощает процесс получения льгот.

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Если с безруких и безногих за инвалидность три шкуры дерут, я представляю, какой пи@дец будет вокруг этих квартир твориться.
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24.12.2024 11:38 Ответить
при конкурсі 3250 ветеранів на 1 квартиру ніякого безладу не буде.
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24.12.2024 11:41 Ответить
Этот вопрос должен быть под контролем лично президента, всё, до копейки, должно быть истрачено по назначению.
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24.12.2024 11:47 Ответить
Нащо гроші, що неможна одразу від держ забудовника розподіляти житло?
Що за хрінь? Є ціна будування, а є ціна нерухомості?
То це типу - ось гроші, наче держава не вміє будувати за цільовим призначенням без ринкових вартостей, паперових формулярів і страхування.
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24.12.2024 11:57 Ответить
хтось може пояснити чим
ветерани, які брали участь у бойових діях на території інших держав, а також їхні родини; Джерело: https://censor.net/ua/n3526752

відрізняються від тих ветеранів, які брали участь у бойових діях на території України ?
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24.12.2024 12:15 Ответить
свои инвалиды должны получить сперва
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24.12.2024 12:35 Ответить
а ті хто із 2014 бомжують...? Кримчани, наприклад..., в прольоті???
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24.12.2024 13:21 Ответить
Чому міністр не казала, що треба стояти у житловій черзі з 1 червня?Уряд Шмигаля штучно обмежує кількість ветеранів яки можуть отримати ці кошти. Програма згортається, нових можливостей нема!
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24.12.2024 18:09 Ответить
 
 