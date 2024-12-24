На Харьковском направлении потери врага за минувшие сутки составляют 39 военных, из них безвозвратные - 19, - ОТГ "Харьков"

Обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".

За прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска. Российские оккупанты нанесли 6 ударов дронами-камикадзе и совершили 218 обстрелов позиций защитников Украины.

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

"Потери врага за минувшие сутки составляют 39 существ, из них безвозвратные - 19, санитарные - 20.

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 11 единиц вооружения и военной техники и 45 укрытий для личного состава", - отметили в Силах обороны.

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