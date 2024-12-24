На фронте за сутки - 252 боевых столкновения. Основные усилия российские захватчики прилагают на Кураховском и Времевском направлениях, - Генштаб

За минувшие сутки зафиксировано 252 боевых столкновения. Только в Курской области (РФ) наши защитники отбили 46 штурмов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 13 авиаударов, в частности, сбросил 52 КАБа. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, из них 182 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения более тысячи дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Котлино, Зверево, Успеновка, Константинополь, Андреевка Донецкой области; Темировка, Степногорск Запорожской области.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении вчера произошло четыре боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло 19 атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Кондрашовки, Петропавловки, Колесниковки, Новой Кругляковки, Лозовой, Двуречной и Богуславки.

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Грековки, Новоегоровки, Зеленого Гая, Твердохлебово, Надии, Новосергиевки, Тернов, Шейковки, Сергеевки, Макеевки и Ивановки.

На Сиверском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили 13 вражеских штурмов в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали девять раз в районах Ступочек, Предтечино и Часова Яра.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак в сторону Дилиевки, Дачного, Белой Горы, Щербиновки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 30 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Миролюбовка, Даченское, Новый Труд, Новотроицкое, Зеленое, Новоелизаветовка, Новооленовка, Новопустинка, Воздвиженка, Проминь, Лысовка и Успеновка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 32 атаки. Применяя авиацию, оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Курахово, Петропавловка, Сонцевка, Старые Терны, Дачное, Константинополь и Андреевка.

На Времевском направлении противник совершил 35 штурмов наших позиций в районах Новодаровки, Константинопольского, Разлива, Раздольного, Сторожевого, Большой Новоселки, Нового Комара и Новоселки.

Ситуация на юге и севере

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма в районе Белогорья.

На Ореховском направлении враг четыре раза без успеха пытался выбить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Новоданиловка и Лобково.

Трижды, без успеха, войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области. Вчера наши защитники отбили 46 вражеских штурмов, противник нанес по позициям наших воинов 385 артиллерийских обстрелов, из них 9 - из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и полевой склад боеприпасов врага.

В общей сложности, за минувшие сутки потери российских захватчиков составляют 1630 человек. Также украинские воины обезвредили 9 танков, 30 боевых бронированных машин, 10 артиллерийских систем, 44 БПЛА оперативно-тактического уровня, 47 автомобилей и 3 единицы специальной техники.

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