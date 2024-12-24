В ряде регионов тревога. Враг атаковал баллистикой Кривой Рог (обновлено)

Днем 24 декабря 2024 года в Киеве и ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Сейчас актуальная карта тревог такова:

Читайте на "Цензор.НЕТ": В нескольких областях Украины зафиксированы вражеские БпЛА, - Воздушные Силы

По данным Воздушных сил, есть угроза применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога.

Также ВС информируют о цели в направлении Кривого Рога Днепропетровской области.

"Кривой Рог. Ракетная атака. Понимаем где. Уже работаем. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - впоследствии сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.