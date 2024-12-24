В ряде регионов тревога. Враг атаковал баллистикой Кривой Рог (обновлено)
Днем 24 декабря 2024 года в Киеве и ряде регионов объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.
Сейчас актуальная карта тревог такова:
По данным Воздушных сил, есть угроза применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога.
Также ВС информируют о цели в направлении Кривого Рога Днепропетровской области.
"Кривой Рог. Ракетная атака. Понимаем где. Уже работаем. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - впоследствии сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.
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Розуміємо де. Вже працюємо. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - Олександр Вілкул.
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