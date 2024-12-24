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Кривой Рог (1302) ракеты (3470) Воздушные силы (2002) воздушная тревога (686) Днепропетровская область (102) Криворожский район (16)

В ряде регионов тревога. Враг атаковал баллистикой Кривой Рог (обновлено)

Повітряна тривога

Днем 24 декабря 2024 года в Киеве и ряде регионов объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на онлайн-карту воздушных тревог.

Сейчас актуальная карта тревог такова:

повітряна тривога 24 грудня

Читайте на "Цензор.НЕТ": В нескольких областях Украины зафиксированы вражеские БпЛА, - Воздушные Силы

По данным Воздушных сил, есть угроза применения баллистического вооружения для областей, в которых объявлена воздушная тревога.

Также ВС информируют о цели в направлении Кривого Рога Днепропетровской области.

"Кривой Рог. Ракетная атака. Понимаем где. Уже работаем. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - впоследствии сообщил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул.
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Зеленський на Херсонщині: «Нікого не боїмось, без паніки, все під контролем» 12 Лютого 2022, 15:56

Розуміємо де. Вже працюємо. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - Олександр Вілкул.

Стиль, шаблон...
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24.12.2024 15:55 Ответить
А коли буде дійсна відповітдь ? Москва та Пітер - та більше не треба.
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24.12.2024 17:55 Ответить
Ну, лапті сьогодні будуть нас кошмарити. Ми ж навіть від кагебешної секти відмовились та більше нас нічого з ними не пов'язує.
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24.12.2024 18:24 Ответить
 
 