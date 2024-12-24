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Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные Силы (обновлено)

Шахеди

Вечером 24 декабря российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных Сил.

Движение ударных БпЛА

  • БпЛА на Сумщине, курс - юго-восточный/северо-западный;
  • БпЛА на Полтавщине, курс - южный/юго-западный;
  • БпЛА на востоке Харьковщины, курс - северо-западный;
  • БпЛА на северо-западе Днепропетровщины, курс - южный/юго-восточный;
  • БпЛА на северо-востоке Черкасской области, курс - западный
  • БпЛА на юге Киевщины, курс - западный
  • Винницкая область - угроза применения вражеских ударных БпЛА с северо-восточного направления.
  • Вражеский ударный БпЛА в направлении Кривого Рога с северо-востока.
  • Вражеский ударный БпЛА в направлении Черкасс с востока.

Обновление по движению ударных БпЛА

  • новые вражеские ударные БпЛА заходят в воздушное пространство Сумской области с Курской, курс – юго-западный;
  • БПЛА на востоке и западе Полтавщины, курс – западный;
  • БПЛА на севере Днепропетровщины, курс – западный.

Обновление по состоянию на 22:27

  • БПЛА на западе Полтавщины, курс - западный/юго-западный;
  • БпЛА на севере Сумщины, курс – юго-западный;
  • БпЛА в центре Черниговской области, курс - южный/юго-западный
  • БПЛА на востоке Киевщины, курс - западный/северо-западный;
  • БПЛА на границе Кировоградской и Одесской областей, курс – западный.
  • Вражеский ударный БпЛА в направлении Черкасс с юго-востока!
  • Винницкая область – угроза применения вражеских ударных БпЛА с южного направления.

Читайте: Украина упрощает закупку беспилотников и РЭБ для воинских частей, - Умеров
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Нехристі,**** з них взяти. Монголоїди.
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24.12.2024 18:24 Ответить
Як і казав орбан-*****, ось вам і різдвяне припинення вогню згідно із пунктом 1.1 *******-сіярто-на-орбано-вських договорняків.
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24.12.2024 18:26 Ответить
У кацапів свят немає!
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24.12.2024 23:22 Ответить
Для чого вони їх запускають, коли вже й 1% не влучає, постачають двигуни Україні.
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24.12.2024 23:23 Ответить
для того щоби тримати наше ППО на об'єктових задачах, а не на фронтах, а ще для того щоб зменшувати запас ракет комплексів ППО, ну і бонусом - може все ж до чогось декілька дронів долетить.
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25.12.2024 00:52 Ответить
Чого шахеди в Києві вже щоночі як у себе вдома, а москва бачила бойовий дрон від сили 2 рази, та й той побив кілька вікон ?

Кому більше треба?
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25.12.2024 01:07 Ответить
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25.12.2024 02:53 Ответить
Это ночью. А вот только что утром с 6 за 8 мин в Харьков прилетело 11 ракет. Такое Рождество. И продолжается, ещё вот прилет взрыв в 6--29 очередной.
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25.12.2024 06:30 Ответить
 
 