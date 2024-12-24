Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные Силы (обновлено)

Вечером 24 декабря российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных Сил.

Движение ударных БпЛА

БпЛА на Сумщине, курс - юго-восточный/северо-западный;

БпЛА на Полтавщине, курс - южный/юго-западный;

БпЛА на востоке Харьковщины, курс - северо-западный;

БпЛА на северо-западе Днепропетровщины, курс - южный/юго-восточный;

БпЛА на северо-востоке Черкасской области, курс - западный

БпЛА на юге Киевщины, курс - западный

Винницкая область - угроза применения вражеских ударных БпЛА с северо-восточного направления.

Вражеский ударный БпЛА в направлении Кривого Рога с северо-востока.

Вражеский ударный БпЛА в направлении Черкасс с востока.

Обновление по движению ударных БпЛА

новые вражеские ударные БпЛА заходят в воздушное пространство Сумской области с Курской, курс – юго-западный;

БПЛА на востоке и западе Полтавщины, курс – западный;

БПЛА на севере Днепропетровщины, курс – западный.

Обновление по состоянию на 22:27

БПЛА на западе Полтавщины, курс - западный/юго-западный;

БпЛА на севере Сумщины, курс – юго-западный;

БпЛА в центре Черниговской области, курс - южный/юго-западный

БПЛА на востоке Киевщины, курс - западный/северо-западный;

БПЛА на границе Кировоградской и Одесской областей, курс – западный.

Вражеский ударный БпЛА в направлении Черкасс с юго-востока!

Винницкая область – угроза применения вражеских ударных БпЛА с южного направления.

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