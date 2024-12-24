Россияне запустили по Украине "Шахеды", - Воздушные Силы (обновлено)
Вечером 24 декабря российские войска атакуют Украину ударными беспилотниками.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал Воздушных Сил.
Движение ударных БпЛА
- БпЛА на Сумщине, курс - юго-восточный/северо-западный;
- БпЛА на Полтавщине, курс - южный/юго-западный;
- БпЛА на востоке Харьковщины, курс - северо-западный;
- БпЛА на северо-западе Днепропетровщины, курс - южный/юго-восточный;
- БпЛА на северо-востоке Черкасской области, курс - западный
- БпЛА на юге Киевщины, курс - западный
- Винницкая область - угроза применения вражеских ударных БпЛА с северо-восточного направления.
- Вражеский ударный БпЛА в направлении Кривого Рога с северо-востока.
- Вражеский ударный БпЛА в направлении Черкасс с востока.
Обновление по движению ударных БпЛА
- новые вражеские ударные БпЛА заходят в воздушное пространство Сумской области с Курской, курс – юго-западный;
- БПЛА на востоке и западе Полтавщины, курс – западный;
- БПЛА на севере Днепропетровщины, курс – западный.
Обновление по состоянию на 22:27
- БПЛА на западе Полтавщины, курс - западный/юго-западный;
- БпЛА на севере Сумщины, курс – юго-западный;
- БпЛА в центре Черниговской области, курс - южный/юго-западный
- БПЛА на востоке Киевщины, курс - западный/северо-западный;
- БПЛА на границе Кировоградской и Одесской областей, курс – западный.
- Вражеский ударный БпЛА в направлении Черкасс с юго-востока!
- Винницкая область – угроза применения вражеских ударных БпЛА с южного направления.
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