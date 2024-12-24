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Украина упрощает закупку беспилотников и РЭБ для воинских частей, - Умеров

Україна спростила закупівлю безпілотників і РЕБ для військових

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое выводит закупки беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отечественного производства на постоянную основу.

Об этом в фейсбуке сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Это решение значительно упрощает процедуры приобретения и обеспечивает стабильность для поставки необходимой техники на фронт.

Отныне командиры воинских частей смогут закупать беспилотники и РЭБ тактического уровня без длительных согласований с Генштабом и другими органами военного управления. Кроме этого, воинские части получили доступ к рамочным соглашениям, заключенным Министерством обороны Украины и Госспецсвязи. Это позволит получать необходимую технику быстрее, по конкурентным ценам.

"Это решение обеспечивает не только оперативность в поставке необходимых технологий на фронт, но и поддерживает украинских производителей, предоставляя им возможность стабильного развития и совершенствования продукции", - отмечает Умеров.

Напомним, Министерство обороны Украины проработали два альтернативных варианта законопроекта об условиях демобилизации военнослужащих во время военного положения.

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Топ комментарии
+4
тобто, були перешкоди в закупівлі безпілотників та реб?
під час війни на винищення..
оце так швидкий державний апарат..
не кажу потужний, бо це слово вже матюк.
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24.12.2024 18:12
+2
шел 10-й год войны....
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24.12.2024 18:09
+1
На словах все зашибісь. А на практиці буде як завжди - через одне місце.
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24.12.2024 18:54
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шел 10-й год войны....
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24.12.2024 18:09 Ответить
тобто, були перешкоди в закупівлі безпілотників та реб?
під час війни на винищення..
оце так швидкий державний апарат..
не кажу потужний, бо це слово вже матюк.
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24.12.2024 18:12 Ответить
Він уже міліард ділить..американці на Миколайчика підігнали.
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24.12.2024 18:17 Ответить
Бреше як собака.. Подоляк навчив.

Розкудахтався.. в теме. Значить не знімуть.. нема вже стільки країн куди послом пристроїтись.
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24.12.2024 18:15 Ответить
Добре хоч на 10 році війни дійшло, або на дорогах більше заробити можливо
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24.12.2024 18:17 Ответить
Навіщо ж так поспішати - попереду ціла вічність. До того ж, Порошенко і так РЕБи надурняк постачає. Яке дивне та нетипове рішення.
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24.12.2024 18:20 Ответить
Скорострельность ошеломительная - всего за два года от нах ненужных свадебных, до жизненно необходимых для фронта.
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24.12.2024 18:32 Ответить
На словах все зашибісь. А на практиці буде як завжди - через одне місце.
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24.12.2024 18:54 Ответить
Три года войны, а вы только очухались, нет на вас лаврентий виссарионовича пиночета, он бы с вас давно спустил шкуру.
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24.12.2024 19:16 Ответить
чого так спішите..прийміть зараз в 1-му читанні. через рік у другому, а там і війна закінчиться
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24.12.2024 20:19 Ответить
Почти мгновенно реагируют, слажено, жопа и посрать не успела, а унитаз уже слил!
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24.12.2024 23:16 Ответить
А хто це у нас такий спєц? У війську не служив, рідня у США, можливе громадянство РФ... Зате заявочок пустопорожніх на цілий легіон.
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25.12.2024 00:39 Ответить
 
 