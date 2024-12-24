Украина упрощает закупку беспилотников и РЭБ для воинских частей, - Умеров

Кабинет Министров Украины принял постановление, которое выводит закупки беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отечественного производства на постоянную основу.

Об этом в фейсбуке сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Это решение значительно упрощает процедуры приобретения и обеспечивает стабильность для поставки необходимой техники на фронт.

Отныне командиры воинских частей смогут закупать беспилотники и РЭБ тактического уровня без длительных согласований с Генштабом и другими органами военного управления. Кроме этого, воинские части получили доступ к рамочным соглашениям, заключенным Министерством обороны Украины и Госспецсвязи. Это позволит получать необходимую технику быстрее, по конкурентным ценам.

"Это решение обеспечивает не только оперативность в поставке необходимых технологий на фронт, но и поддерживает украинских производителей, предоставляя им возможность стабильного развития и совершенствования продукции", - отмечает Умеров.

Напомним, Министерство обороны Украины проработали два альтернативных варианта законопроекта об условиях демобилизации военнослужащих во время военного положения.

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