Украина упрощает закупку беспилотников и РЭБ для воинских частей, - Умеров
Кабинет Министров Украины принял постановление, которое выводит закупки беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отечественного производства на постоянную основу.
Об этом в фейсбуке сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
Это решение значительно упрощает процедуры приобретения и обеспечивает стабильность для поставки необходимой техники на фронт.
Отныне командиры воинских частей смогут закупать беспилотники и РЭБ тактического уровня без длительных согласований с Генштабом и другими органами военного управления. Кроме этого, воинские части получили доступ к рамочным соглашениям, заключенным Министерством обороны Украины и Госспецсвязи. Это позволит получать необходимую технику быстрее, по конкурентным ценам.
"Это решение обеспечивает не только оперативность в поставке необходимых технологий на фронт, но и поддерживает украинских производителей, предоставляя им возможность стабильного развития и совершенствования продукции", - отмечает Умеров.
Напомним, Министерство обороны Украины проработали два альтернативных варианта законопроекта об условиях демобилизации военнослужащих во время военного положения.
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під час війни на винищення..
оце так швидкий державний апарат..
не кажу потужний, бо це слово вже матюк.
Розкудахтався.. в теме. Значить не знімуть.. нема вже стільки країн куди послом пристроїтись.