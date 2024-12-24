ЦНС установил личность российского военнослужащего Яна Садовника, который причастен к аннексии Крыма, участию в сирийском конфликте и войне против Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Этот офицер "ГРУ" РФ служит в 317-м центре специальных операций в Севастополе, который активно участвует в войне против Украины.

Садовник имеет военное инженерно-техническое образование и начал службу в 1999 году. В 2014 году его перевели в Крым, где он стал старшим водолазным специалистом. Позже присоединился к ССО России, активно занимаясь диверсионно-разведывательной деятельностью.

Его деятельность включает обстрелы украинских городов и диверсии, а также привлечение к подрывным операциям в киберпространстве. Садовник был задействован в аннексии Крыма, операциях в Сирии и в войне, которую Россия ведет против Украины.

Документальные доказательства свидетельствуют, что он занимался просьбами по обеспечению своего подразделения беспилотниками для участия в войне. Также Центр национального сопротивления владеет информацией о его многочисленных махинациях, связях с боевыми группировками и личных компрометирующих материалах.

317-й центр СО РФ, где служит Садовник, известен как подразделение, организующее ракетные удары по Украине и диверсии на оккупированных территориях.

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