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ЦНС получил данные военного преступника из "ГРУ" из аннексированного Крыма

ЦНС установил личность российского военнослужащего Яна Садовника, который причастен к аннексии Крыма, участию в сирийском конфликте и войне против Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

ЦНС викрив російського військового злочинця із Криму

Этот офицер "ГРУ" РФ служит в 317-м центре специальных операций в Севастополе, который активно участвует в войне против Украины.

Садовник имеет военное инженерно-техническое образование и начал службу в 1999 году. В 2014 году его перевели в Крым, где он стал старшим водолазным специалистом. Позже присоединился к ССО России, активно занимаясь диверсионно-разведывательной деятельностью.

Центр спротиву викрив російського військового злочинця із Криму

Его деятельность включает обстрелы украинских городов и диверсии, а также привлечение к подрывным операциям в киберпространстве. Садовник был задействован в аннексии Крыма, операциях в Сирии и в войне, которую Россия ведет против Украины.

Документальные доказательства свидетельствуют, что он занимался просьбами по обеспечению своего подразделения беспилотниками для участия в войне. Также Центр национального сопротивления владеет информацией о его многочисленных махинациях, связях с боевыми группировками и личных компрометирующих материалах.

ЦНС викрив російського військового злочинця із Криму

317-й центр СО РФ, где служит Садовник, известен как подразделение, организующее ракетные удары по Украине и диверсии на оккупированных территориях.

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Ну теперка фсьо буде харашо!
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24.12.2024 13:34 Ответить
Вначале по фото в берете подумал что это лапти алладина
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24.12.2024 13:36 Ответить
Самокат уже виїхав в потрібному напрямку?
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24.12.2024 13:42 Ответить
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24.12.2024 14:48 Ответить
 
 