Россияне, массово применяя технику, усилили штурмы сразу на трех направлениях в Донецкой области, - ОТГ "Луганск"

Российские захватчики начали массово использовать технику на Краматорском, Торецком и Северском направлениях, чего раньше не было.

Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова, информирует Цензор.НЕТ.

По словам спикера, ранее использование техники врагом наблюдалось только на Северском направлении, теперь же оккупанты применяют ее на всех трех.

Кроме этого, захватчики усилили штурмовые действия.

"Сейчас мы видим, что враг наступает на всех направлениях, буквально действительно на всех - на Торецком, на Краматорском, на Северском и наступает с техникой, что раньше было очень редким явлением. Раньше только на Северском направлении они применяли технику, а теперь на все три. Враг усилил свои штурмы, проводит очень активную работу на этих направлениях",- рассказала Бобовникова.

Ранее в ОТГ "Луганск" рассказали, что сложные городские бои за шахту "Центральная" в Торецке превратили этот населенный пункт в одну из самых горячих точек фронта.

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