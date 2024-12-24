Торецк становится одним из крупнейших российских кладбищ, - ОТГ "Луганськ"

Сложные городские бои за шахту "Центральная" в Торецке превратили этот населенный пункт в одну из самых горячих точек фронта.

Об этом в эфире телемарафона "Суспільне новини" рассказала спикер ОТГ "Луганськ" майор Анастасия Бобовникова, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, сейчас бои идут за шахту "Центральная", а разрушения городской среды затрудняют логистику, эвакуацию и ротации военных.

"Поскольку тот маршрут, который был вчера, не обязательно такой же, который будет завтра. Потому что банально дома, который служит ориентиром, может уже не существовать. Тем не менее, мы делаем невозможное для эвакуации раненых, а медики спасают жизни военных буквально под пулями", - подчеркнула Бобовникова.

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По словам спикера, российские войска еженедельно теряют в Торецке до механизированного батальона личного состава, а ежемесячно - фактически целую бригаду.

Основу резервов российской армии составляют контрактники, которые проходят минимальную военную подготовку. "Их учат держать автомат, надевать бронежилет и каску. На этом, фактически, все, но и этого уже достаточно, чтобы создавать проблемы на линии боевого соприкосновения", - подытожила Бобовникова.

Напомним, за прошедшие сутки, 23 декабря 2024 года, войска РФ с целью улучшения тактического положения проводили наступательные действия в районе Кондрашовки, Петропавловки, Колесниковки и Лозовой на Купянском направлении.

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