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Новости Война
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Донецкая область (8770) Торецк (288) Бахмутский район (73) ОТГ Луганськ (3)

Торецк становится одним из крупнейших российских кладбищ, - ОТГ "Луганськ"

Торецьк перетворюється на російський цвинтар

Сложные городские бои за шахту "Центральная" в Торецке превратили этот населенный пункт в одну из самых горячих точек фронта.

Об этом в эфире телемарафона "Суспільне новини" рассказала спикер ОТГ "Луганськ" майор Анастасия Бобовникова, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, сейчас бои идут за шахту "Центральная", а разрушения городской среды затрудняют логистику, эвакуацию и ротации военных.

"Поскольку тот маршрут, который был вчера, не обязательно такой же, который будет завтра. Потому что банально дома, который служит ориентиром, может уже не существовать. Тем не менее, мы делаем невозможное для эвакуации раненых, а медики спасают жизни военных буквально под пулями", - подчеркнула Бобовникова.

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По словам спикера, российские войска еженедельно теряют в Торецке до механизированного батальона личного состава, а ежемесячно - фактически целую бригаду.

Основу резервов российской армии составляют контрактники, которые проходят минимальную военную подготовку. "Их учат держать автомат, надевать бронежилет и каску. На этом, фактически, все, но и этого уже достаточно, чтобы создавать проблемы на линии боевого соприкосновения", - подытожила Бобовникова.

Напомним, за прошедшие сутки, 23 декабря 2024 года, войска РФ с целью улучшения тактического положения проводили наступательные действия в районе Кондрашовки, Петропавловки, Колесниковки и Лозовой на Купянском направлении.

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Топ комментарии
+1
Да кацапам пофіг на втрати. Свого вони доб'ються.

А ОТУ Луганськ краще б взагалі мовчало, ніж робити гарну міну при поганій грі.
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24.12.2024 13:24
+1
Ге ж...
У шахах же ж головне, скільки пішаків позбивано, а не куди хилиться партія!
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24.12.2024 13:33
+1
А можна щоб речники оту (штатні губошльопи) по штату були цивільні працівники зсу, або це була сержантська посада? Щоб нести однотипну хєрню не обов'язково отримувати майорську з/п, вислугу і пільгову пенсію з халявною квартирою, але це якщо повезе.
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24.12.2024 13:41
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Трамп каже наКуя ці руїни ? Так після цих руїн будуть інші. І так до .... Києва. А там і Львів, Варшава не за горами. М'яса вистачить. Китайці підкинуть.
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24.12.2024 13:22 Ответить
киэвзадвадня - пригальмуй коней хлопче - ти хто? "льовваршавабралка"? може ти лідер Китаю Сі, що за нього вирішуєш куди посилати китайців?
достатньо глабального "геостратєга" в кремлі для пасмешек...
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24.12.2024 13:29 Ответить
З мене лідор нікудишній. Брехати батьки не навчили. А ось відстежувати політичні тенденції у світі навчили в школі та інституті. Диктатор диктатора не кидає у біді. Єдина надія, що Сі вважає себе демократом з демократів, і буде доводити це США. Але я ставлю один до ста, що Сі таки диктатор, і на це дивиться гордо.
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24.12.2024 13:37 Ответить
Вражає інше - як "відстежувачі" ЛЕГКО беруть Києв, та доходять до Львова і до Варшави за дві секунди поки набирають текст... та й ще Й НЕ знають китайську філософію "мудрого дракона", що спостерігає за бійкою двух...
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24.12.2024 13:45 Ответить
Дракони залишились у китайській імперії, друже. Тобі нагадати про китайських добровольців у Корейській війні. Чомусь комуністичний дракон поліз .... і дуже несвоєчасно.
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24.12.2024 14:09 Ответить
корейська війна була давно і обросла пропагандиськими міфами
давай краще про нещодавну позорну втечу ліліпутіна з Сирії... - це ще СВІЖА вчорашня ПРОГРАНА війна росії
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24.12.2024 15:13 Ответить
Друже, так ти про китайських драконів чи сирійських повстанців бажаєш ? Це зовсім різні частини кулі, і здається різні ТЕМИ ! Я не сприймаю пропаганду, бо я насамперед РЕАЛІСТ. Про яку війну ти верзеш ? кацапи воюють ТІЛЬКИ в Україні. Підтримка своїх союзників - це не війна. Не треба плутати .... То про що ти збираєшся стверджувати ?
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24.12.2024 17:18 Ответить
Аха-ха - у путіна лише два союзники - "сухопутна армія" і "флот" - це він сам сказав
причому флот уже скоро перестане існувати
А війна в Сирії - вона війна - піф-паф - хоч як її не назви хоч спєцоперація хоч паддєржка
Війну в Сирії дед пасмешнік ПРОГРАВ.
Це було закономірно - бо перед тим дед посмешнік ПРОГРАВ війну в Нагорному Карабаху...
Так що друже - УЖЕ ТРИ (з першою чеченською) війни програла росія за ВСЕ своє існування з 1993 року.
гойда
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24.12.2024 19:13 Ответить
Нагадаю шановний, що ти напочатку оскаржив. "І так до .... Києва..." Розумієш до чого я повертаю тебе ? Ти скачеш як той Лідор по всім темам. І нічого до пуття. У людях кажуть "Я йому про цибулю, а він мені про часник." Якось так.
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24.12.2024 19:35 Ответить
Да кацапам пофіг на втрати. Свого вони доб'ються.

А ОТУ Луганськ краще б взагалі мовчало, ніж робити гарну міну при поганій грі.
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24.12.2024 13:24 Ответить
Ге ж...
У шахах же ж головне, скільки пішаків позбивано, а не куди хилиться партія!
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24.12.2024 13:33 Ответить
А можна щоб речники оту (штатні губошльопи) по штату були цивільні працівники зсу, або це була сержантська посада? Щоб нести однотипну хєрню не обов'язково отримувати майорську з/п, вислугу і пільгову пенсію з халявною квартирою, але це якщо повезе.
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24.12.2024 13:41 Ответить
 
 