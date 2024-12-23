Двое бойцов взяли в плен пятерых оккупантов в бою на Торецком направлении. ВИДЕО
Двое бойцов 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода взяли в плен пятерых оккупантов в бою на Торецком направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты поднимают руки вверх перед украинскими воинами.
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кацапи теж можуть знімати. Вони й так купу фейків виготовляють, нащо їм допомагати?
Нашим "союзничкам" тіки дай привід припинити допмогу.