Двое бойцов взяли в плен пятерых оккупантов в бою на Торецком направлении. ВИДЕО

Двое бойцов 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода взяли в плен пятерых оккупантов в бою на Торецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты поднимают руки вверх перед украинскими воинами.

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