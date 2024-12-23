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Двое бойцов взяли в плен пятерых оккупантов в бою на Торецком направлении. ВИДЕО

Двое бойцов 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода взяли в плен пятерых оккупантов в бою на Торецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой оккупанты поднимают руки вверх перед украинскими воинами.

Смотрите: Нам приказали никого не брать в плен, всех расстреливать, - оккупант на допросе в ГПСУ. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Оккупант подорвал себя гранатой после атаки аэробомберов 60-й ОМБр. ВИДЕО
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Топ комментарии
+13
Хай би дрон відвернувся Тай в розхід кацапських тварюк.
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23.12.2024 12:52
+7
Ну и нахера тварей брать в плен? В расход ублюдков а видео удалили
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23.12.2024 12:54
+5
Слава відважним воїнам !
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23.12.2024 13:30
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Хай би дрон відвернувся Тай в розхід кацапських тварюк.
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23.12.2024 12:52 Ответить
Та воно то так... Але ж треба обмінний фонд поповнювати та хлопців наших визволяти...
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23.12.2024 12:54 Ответить
Диванні вояки поспішають з коментами, замість поспішати в ЗСУ!
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23.12.2024 16:40 Ответить
Ну и нахера тварей брать в плен? В расход ублюдков а видео удалили
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23.12.2024 12:54 Ответить
Тим, хто каже - в расход. Я вас підтримую, але... мусимо.
кацапи теж можуть знімати. Вони й так купу фейків виготовляють, нащо їм допомагати?
Нашим "союзничкам" тіки дай привід припинити допмогу.
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23.12.2024 13:07 Ответить
Так там була спроба масової втечі ...
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23.12.2024 13:30 Ответить
Вам, як юристу, видніше.
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23.12.2024 15:01 Ответить
Що в Законі написано? Шаг вправо чи вліво - спроба втечі, стрибок вгору - провокація. Згадався старий армійський анекдот: Вартовий-Стій, стріляти буду! Заблукавший- Стою! Вартовий - Стріляю!
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23.12.2024 16:10 Ответить
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23.12.2024 16:15 Ответить
не втечі, а намагвся під виглядом здачі в полон напасти
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23.12.2024 16:02 Ответить
+
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23.12.2024 13:11 Ответить
Слава відважним воїнам !
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23.12.2024 13:30 Ответить
****** явно не хотели здаваться! 💀💀💀💀💀
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23.12.2024 13:36 Ответить
тут хто пише про розстріл - кацапи наших розстрілюють, всім насрати..розстріляй кацапів то воні буде на весь світ - і червоний хрест, і емністі інтернешенел, і обсє і ООН терміново збереться, і провідні газети напишуть...
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23.12.2024 13:58 Ответить
ДО КАБЗДОНА.... І РОБИТИ ТАК ДАЛІ...ПОКИ УЙОПИШША ПУТІНСЬКІ НЕ РОЗПОЧНУТЬ МОЛИТИ СВОГО ДОВПОЙО...А. ЩОБ ТОЙ НАКАЗАВ НЕ СТРАЧУВАТИ ПОЛОНЕНИХ ЗСУ
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23.12.2024 14:04 Ответить
І накуя???
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23.12.2024 20:03 Ответить
 
 