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В 2024 году РФ получила 24 боевых самолета, - Defence24

Російський літак Су-34

В 2024 году Россия получила 24 боевых самолета. Это означает спад или в лучшем случае стагнацию производства российской авиации.

Об этом пишет Defence24, передает Цензор.НЕТ.

Воздушно-космические силы РФ получили вероятно последнюю в году партию боевых самолетов. В нее вошли бомбардировщики Су-34 и истребители Су-57.

Как пишет Defencе 24, вероятно россияне получили только один фронтовой бомбардировщик и один истребитель пятого поколения.

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Это означает, что в течение 2024 года Россия получила 24 боевых самолета:

  • 10 фронтовых бомбардировщиков Су-34М (10 производства 2022 г., 6 - 2023 г.);
  • 6 истребителей Су-35С (7 выпуска 2022 г., 10 - 2023 г.);
  • 6 истребителей Су-57 (8 выпуска 2022 г., 11 - 2023 г.);
  • 2 многоцелевых самолета Су-30 (4 производства 2022 г., 4 - 2023 г.).

"Это означает спад или в лучшем случае стагнацию производства российских боевых самолетов. По нашим оценкам, в 2022 году Россия получила около 27 машин, а в 2023 году - около 24. По расчетам других аналитиков, которые принимают более оптимистичные данные о темпах производства Су-57, в 2022 году россияне получили лишь 30, а в 2023 году - 32 самолета", - отмечает издание.

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Топ комментарии
+12
2 літаки на місяць не так вже й погано. Це приблизно на 2 літаки більше, ніж виробила Україна.
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24.12.2024 20:03
+8
https://mezha.net/ua/bukvy/litaki-letjat-budemo-vsih-bombit-reakcija-socmerezh-na-zajavu-zelenskogo/ Літаки летять, будемо всіх бомбіть

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24.12.2024 20:11
+4
"Бімбіть бімбамі!" Фотожаби на фразу Зеленського про створення нового літака до Дня Незалежності.
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24.12.2024 20:15
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Зе покаже новий український бойовий літак. Страшно навіть подумати, як він його назве...
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24.12.2024 20:02 Ответить
https://mezha.net/ua/bukvy/litaki-letjat-budemo-vsih-bombit-reakcija-socmerezh-na-zajavu-zelenskogo/ Літаки летять, будемо всіх бомбіть

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24.12.2024 20:11 Ответить
"Бімбіть бімбамі!" Фотожаби на фразу Зеленського про створення нового літака до Дня Незалежності.
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24.12.2024 20:15 Ответить
Скільки Зебілі в 2024 ???
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24.12.2024 21:18 Ответить
2 літаки на місяць не так вже й погано. Це приблизно на 2 літаки більше, ніж виробила Україна.
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24.12.2024 20:03 Ответить
Казалась би, прі чьом тут Зєлєнскій?...
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24.12.2024 20:20 Ответить
Це не заважає кідарам херачити нас кабами.
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24.12.2024 20:20 Ответить
Су-57 - такий же фейк, як Орэшнік.
Китайози на виставці у Китаї відверто ржали з цієї массо-габаритної моделі літака.
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24.12.2024 20:39 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4LTaMU3Zt_4 Ну теперь я отвечу на все вопросы и покажу все нюансы насчет из чего, как, сколько и т.д. сделано Су-57 "второго этапа".
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24.12.2024 20:44 Ответить
Це означає, що протягом 2024 року Росія отримала 24 бойові літаки:
10 фронтових бомбардувальників Су-34М (10 виробництва 2022 р., 6 - 2023 р.);
6 винищувачів Су-35С (7 випуску 2022 р., 10 - 2023 р.);
6 винищувачів Су-57 (8 випуску 2022 р., 11 - 2023 р.);
2 багатоцільові літаки Су-30 (4 виробництва 2022 р., 4 - 2023 р.). Джерело: https://censor.net/ua/n3526896

Мабуть, я задовго проживаю в Америці, що не вдупляю українську математику.
Наприклад:
7 (випуску 2022 р).+ 10 (випуску 2023 р.) = 6 винищувачів Су-35С
Ну і так далі...
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24.12.2024 20:41 Ответить
7 випустили у 2022р., 10 випустили у 2023р., а у 2024р. випустили 6! написали криво, але зрозуміти можна що мали на увазі...
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24.12.2024 21:13 Ответить
годі із зелі насміхатись, нащо ви придурки прокачуєте ідею "клоуна" ? Це тіпа що генерали піхоту знищують, бо дурні саветські. ВСЕ Ж НЕ ТАК ***** !!! Це все робится ПО ПЛАНУ !!! Все узгоджено.
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24.12.2024 20:48 Ответить
Ну що за дятел так пише? Не можна було написаи так:
"6 винищувачів СУ-57. Коли в попередні роки випуск був 11 штук в 2023-у і 8 у 2022-му."
Фраза "7 випуску 2022р" означає, що літаки були виготовлені в 2022-му а лише в 2024-му надані армії. Або, якщо вже такі грамотії, то потрібно було писати не "7 випуску 2022р", а "7 виготовлені в 2022р". Слово "випуск" асоціюється з модельним рядом, як у автомобілях
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24.12.2024 20:53 Ответить
Дятел пише, тому що у Цензора немає ні редактора, ні коректора.
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25.12.2024 00:19 Ответить
Цікаво, а Україна скільки бойових літаків отримала?
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24.12.2024 22:41 Ответить
є таке число - *****, а якщо серйозно, то це військова таємниця.
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25.12.2024 00:21 Ответить
 
 