В 2024 году РФ получила 24 боевых самолета, - Defence24
В 2024 году Россия получила 24 боевых самолета. Это означает спад или в лучшем случае стагнацию производства российской авиации.
Об этом пишет Defence24, передает Цензор.НЕТ.
Воздушно-космические силы РФ получили вероятно последнюю в году партию боевых самолетов. В нее вошли бомбардировщики Су-34 и истребители Су-57.
Как пишет Defencе 24, вероятно россияне получили только один фронтовой бомбардировщик и один истребитель пятого поколения.
Это означает, что в течение 2024 года Россия получила 24 боевых самолета:
- 10 фронтовых бомбардировщиков Су-34М (10 производства 2022 г., 6 - 2023 г.);
- 6 истребителей Су-35С (7 выпуска 2022 г., 10 - 2023 г.);
- 6 истребителей Су-57 (8 выпуска 2022 г., 11 - 2023 г.);
- 2 многоцелевых самолета Су-30 (4 производства 2022 г., 4 - 2023 г.).
"Это означает спад или в лучшем случае стагнацию производства российских боевых самолетов. По нашим оценкам, в 2022 году Россия получила около 27 машин, а в 2023 году - около 24. По расчетам других аналитиков, которые принимают более оптимистичные данные о темпах производства Су-57, в 2022 году россияне получили лишь 30, а в 2023 году - 32 самолета", - отмечает издание.
Пожалуйста, подождите...
Китайози на виставці у Китаї відверто ржали з цієї массо-габаритної моделі літака.
10 фронтових бомбардувальників Су-34М (10 виробництва 2022 р., 6 - 2023 р.);
6 винищувачів Су-35С (7 випуску 2022 р., 10 - 2023 р.);
6 винищувачів Су-57 (8 випуску 2022 р., 11 - 2023 р.);
2 багатоцільові літаки Су-30 (4 виробництва 2022 р., 4 - 2023 р.). Джерело: https://censor.net/ua/n3526896
Мабуть, я задовго проживаю в Америці, що не вдупляю українську математику.
Наприклад:
7 (випуску 2022 р).+ 10 (випуску 2023 р.) = 6 винищувачів Су-35С
Ну і так далі...
"6 винищувачів СУ-57. Коли в попередні роки випуск був 11 штук в 2023-у і 8 у 2022-му."
Фраза "7 випуску 2022р" означає, що літаки були виготовлені в 2022-му а лише в 2024-му надані армії. Або, якщо вже такі грамотії, то потрібно було писати не "7 випуску 2022р", а "7 виготовлені в 2022р". Слово "випуск" асоціюється з модельним рядом, як у автомобілях