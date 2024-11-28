Госагентство восстановления объяснило, почему Украине сложнее восстановить авиасообщение: "По Израилю не запускают "Калибры"

Авиасообщение в Украине может возобновиться до завершения боевых действий, но все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на поле боя, сообщил заместитель министра финансов Александр Кава.

"Это (возобновление авиасообщения. - Ред.) возможно и до завершения боевых действий, но будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на поле боя. Ключевой вопрос здесь - безопасность пассажиров... рисковать никто не хочет. Диалог ведется, но ожидать быстрых решений пока, к сожалению, не приходится, потому что главное - гарантировать безопасность", - сказал Кава на Инфраструктурном дне, организованном Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Украина заинтересована в скорейшем восстановлении авиационного сообщения, подчеркнул Кава.

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"Ключевой вопрос - безопасность, поскольку рисков много, начиная с того, что в терминале аэропорта большое скопление людей, куда прятаться людям во время воздушной тревоги? Потому, что аэропорты у нас не оборудованы укрітиями", - отметил Кава.

По его словам, проблему составляют прогнозируемые графики пассажирских самолетов.

Из аэропорта Львова до воздушного пространства Польши - 7 минут, а из аэропорта "Борисполь" - 45 минут, напомнил замминистра.

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Он также отметил, что кейс Израиля, который часто сравнивают с ситуацией в Украине, отличается, поскольку "их враг не настолько технологически обеспечен, как враг, с которым воюет Украина".

Председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин, который также присутствовал на мероприятии, сообщил, что посетил большинство совещаний, на которых обсуждался вопрос открытия неба.

"Это комплекс мероприятий. Когда каждый компонент этого комплекса будет выполнен, только тогда возможно открытие. Действительно, по Израилю не запускают "Калибры"..." - сказал Сухомлин.

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Ранее старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон заявил, что до конца января 2025 года полеты могут возобновиться в одном из украинских аэропортов - "Львов" или "Борисполь". По его словам, в случае, если удастся обеспечить механизмы страхования для авиации, согласие на полеты из Украины могут дать пять-шесть авиакомпаний.