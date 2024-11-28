РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11015 посетителей онлайн
Новости
1 500 20

Госагентство восстановления объяснило, почему Украине сложнее восстановить авиасообщение: "По Израилю не запускают "Калибры"

Авіасполучення

Авиасообщение в Украине может возобновиться до завершения боевых действий, но все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на поле боя, сообщил заместитель министра финансов Александр Кава.

"Это (возобновление авиасообщения. - Ред.) возможно и до завершения боевых действий, но будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на поле боя. Ключевой вопрос здесь - безопасность пассажиров... рисковать никто не хочет. Диалог ведется, но ожидать быстрых решений пока, к сожалению, не приходится, потому что главное - гарантировать безопасность", - сказал Кава на Инфраструктурном дне, организованном Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Украина заинтересована в скорейшем восстановлении авиационного сообщения, подчеркнул Кава.

Читайте также: Украина активно работает над возобновлением авиасообщения: военные изучают опыт Израиля, - ОП

"Ключевой вопрос - безопасность, поскольку рисков много, начиная с того, что в терминале аэропорта большое скопление людей, куда прятаться людям во время воздушной тревоги? Потому, что аэропорты у нас не оборудованы укрітиями", - отметил Кава.

По его словам, проблему составляют прогнозируемые графики пассажирских самолетов.

Из аэропорта Львова до воздушного пространства Польши - 7 минут, а из аэропорта "Борисполь" - 45 минут, напомнил замминистра.

Читайте также: В январе планируют возобновить полеты в одном из украинских аэропортов, - страховщики

Он также отметил, что кейс Израиля, который часто сравнивают с ситуацией в Украине, отличается, поскольку "их враг не настолько технологически обеспечен, как враг, с которым воюет Украина".

Председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин, который также присутствовал на мероприятии, сообщил, что посетил большинство совещаний, на которых обсуждался вопрос открытия неба.

"Это комплекс мероприятий. Когда каждый компонент этого комплекса будет выполнен, только тогда возможно открытие. Действительно, по Израилю не запускают "Калибры"..." - сказал Сухомлин.

Читайте также: По состоянию на сегодняшний день говорить о возобновлении авиасообщения в Украине нецелесообразно, - глава Минвосстановления Кулеба

Ранее старший партнер компании Marsh McLennan Криспин Эллисон заявил, что до конца января 2025 года полеты могут возобновиться в одном из украинских аэропортов - "Львов" или "Борисполь". По его словам, в случае, если удастся обеспечить механизмы страхования для авиации, согласие на полеты из Украины могут дать пять-шесть авиакомпаний.

Автор: 

авиация (2821) Минфин (1555) авиасообщение (793) Сухомлин (33) Кава Александр (5)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+4
В Ізраїля є президент патріот,а не продажна ****,як в нас.
показать весь комментарий
28.11.2024 21:45
+4
Чому б у "наших" керманичей IQ не перевірити?
показать весь комментарий
28.11.2024 21:46
+2
Гугл-перекладач рулить. Хто зможе зрозуміти цю маячню?
показать весь комментарий
28.11.2024 22:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Популізм це все
показать весь комментарий
28.11.2024 21:42 Ответить
популізьм - відкрити авіацію. а ці діло говорять. хоть у когось мізки є, а не дитячі хотєлки.
показать весь комментарий
28.11.2024 23:10 Ответить
В Ізраїля є президент патріот,а не продажна ****,як в нас.
показать весь комментарий
28.11.2024 21:45 Ответить
Чому б у "наших" керманичей IQ не перевірити?
показать весь комментарий
28.11.2024 21:46 Ответить
В них Q є , а I зовсім відсутній. Тільки жага збагачення!
показать весь комментарий
28.11.2024 21:59 Ответить
Гугл-перекладач рулить. Хто зможе зрозуміти цю маячню?
показать весь комментарий
28.11.2024 22:00 Ответить
Чи на часі таке? Чи народним слугам хотца з комфортом по курортам розлітатися?
показать весь комментарий
28.11.2024 21:55 Ответить
Та ви це лоху поясніть а не нам, це ж його дурість знов пре раз у раз.
показать весь комментарий
28.11.2024 22:00 Ответить
так у статті пояснено. побачить лише той, хто вміє читати.
жодна страхова компанія не застрахує злітаючий-взлітаючий цивільний літак у зоні бойових дій.
показать весь комментарий
28.11.2024 23:16 Ответить
"Дурень думкою багатіє"... На хіба писать оцю маячню
показать весь комментарий
28.11.2024 22:03 Ответить
знач ти своєю макітрою не окучила текст.
показать весь комментарий
28.11.2024 23:14 Ответить
Відновлення авіасполучення? А-ПУ-ПЄТЬ! Це щоб усілякі Трухіни не "тіхонєчко в лєс", а з комфортом бізнес класу уходили? Чи це піклування за здоров'я і життя "плавців" по Тисі (варіант: "дослідників" Карпат)? А може це для швидкого перекидання підкріплень в "марокканський котел"?
Чи просто дєрьмаку набридло трястися потягами до Польщі, щоб зруйнувати підтримку ще якоїсь країни Заходу?
Поясніть: НАЩО???
показать весь комментарий
28.11.2024 22:07 Ответить
Кожну ніч "шахеди" літають, а воно про "калібри" згадало!
показать весь комментарий
28.11.2024 22:07 Ответить
тому не може бути цівільної авіації.
показать весь комментарий
28.11.2024 23:11 Ответить
Поки-що "По Ізраїлю не запускають "Калібри"" - поки-що...
показать весь комментарий
28.11.2024 22:45 Ответить
тому в них працює цивільна авіація. стаття саме про це.
показать весь комментарий
28.11.2024 23:13 Ответить
зі Львова можна відновити транспортні авіаперевезення і потім пасажирські нерегулярні чартерні рейси. Із Закарпаття теж. Але ж зе рогом уперлось - подавай йому Бориспіль
показать весь комментарий
29.11.2024 00:10 Ответить
 
 