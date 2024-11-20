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По состоянию на сегодняшний день говорить о возобновлении авиасообщения в Украине нецелесообразно, - глава Минвосстановления Кулеба

Олексій Кулеба

Имеющейся в Украине противовоздушной обороны недостаточно для полноценного восстановления авиасообщения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Суспільному рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, институты готовы восстановить авиасообщение на 95%. По его словам, в целом нужно 45 дней для запуска аэропорта во Львове или в Борисполе. В то же время Кулеба отметил, что важнейший фактор, который следует учитывать, - это безопасность людей.

Он также отметил, что на сегодня говорить о возобновлении авиасообщения нецелесообразно. В то же время он подчеркнул, что возвращаться к этой теме будет уместно, когда в Украине появится достаточно ПВО для защиты аэропорта.

Читайте также: В январе планируют возобновить полеты в одном из украинских аэропортов, - страховщики

Автор: 

авиасообщение (793) Кулеба Алексей (108)


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Топ комментарии
+5
Треба всім чиновникам дати прізвище Кулеба.
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20.11.2024 23:27
+4
Iдiоти.
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20.11.2024 23:30
+3
Згадалось- " на бочку с порохом посадіть - пущай полєтаєт!"
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20.11.2024 23:38
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Треба всім чиновникам дати прізвище Кулеба.
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20.11.2024 23:27 Ответить
Про це і фільм є - "Бути Джоном Малковичем".
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21.11.2024 01:09 Ответить
Перший аеропорт в Україні відновить роботу вже у січні, Зеленський наполягає на "Борисполі", - страховики Джерело: https://biz.censor.net/n3518811
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20.11.2024 23:27 Ответить
Iдiоти.
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20.11.2024 23:30 Ответить
... повні
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20.11.2024 23:49 Ответить
І Львів бажав ще
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20.11.2024 23:44 Ответить
ну львів плюнув і вже на території польщі,
а київ - то жесть.
МХ 16 вже не приклад.
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21.11.2024 09:33 Ответить
Київ теж недурний. Літаки теж у Польщі.

Що цікаво, борт N1 теж)) то у зе! черговий прихід був))
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21.11.2024 10:23 Ответить
Хай літають без упину, зелені їпанати - Дарвін проведе вибори.
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21.11.2024 01:12 Ответить
То він не подумавши бовкнув. Як жеж зелені слуги тікатимуть без аеропортів?
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20.11.2024 23:33 Ответить
Згадалось- " на бочку с порохом посадіть - пущай полєтаєт!"
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20.11.2024 23:38 Ответить
+ +
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20.11.2024 23:50 Ответить
Посадил. Царь рассказывает о свершившемся действии
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21.11.2024 08:51 Ответить
Це той що МАФАми торгував у КМДА. Хароша така людинка, корисна.
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21.11.2024 00:26 Ответить
Значить ішаку не вдасться здриснути не поміченим.
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21.11.2024 07:36 Ответить
Друзі, скажу свою думку - заклик ! Поверніть Арсенія Яценюка у Прем'єри ! Підстави. Ось вони: зовнішній борг України з 31.12.2013 по 31.12.2015 рік виріс лише на 4.5 мільярдів. І це у час повного апокаліпсиса після януковича. Ще два роки була тенденція скорочення по ОДНОМУ мільярду, а в 2019 році Лідору передали кермо зі скороченням аж на півтора млрд. За сприятливі умови в економіці наш Лідор встиг нахапати по 4 мільярди впродовж двох років. Дотанцювався Лузер до на 31.12.2021 - 57 млрд. З 48 млрд. Мабуть, це він кожній країні підставляв свою ср..., а не Україна. І це при скороченні воєнного бюджету ! Ну, а війна показала, що його пАтужні хабарники та дЄрмаківські ставленики одразу перейшли жити на кошти наших партнерів ЗДВУ зріс аж до 112 млрд. Це вам не 4.5, а всі 55 ! Які вам потрібні докази, що цей Лідор не вміє ні керувати, ні призначати. То нехай знімає свої відео на кухні у Лєнкі зі скумбрією у руках (по 8 грн) !!!
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21.11.2024 10:27 Ответить
 
 