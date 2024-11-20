По состоянию на сегодняшний день говорить о возобновлении авиасообщения в Украине нецелесообразно, - глава Минвосстановления Кулеба

Имеющейся в Украине противовоздушной обороны недостаточно для полноценного восстановления авиасообщения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Суспільному рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба.

По его словам, институты готовы восстановить авиасообщение на 95%. По его словам, в целом нужно 45 дней для запуска аэропорта во Львове или в Борисполе. В то же время Кулеба отметил, что важнейший фактор, который следует учитывать, - это безопасность людей.

Он также отметил, что на сегодня говорить о возобновлении авиасообщения нецелесообразно. В то же время он подчеркнул, что возвращаться к этой теме будет уместно, когда в Украине появится достаточно ПВО для защиты аэропорта.

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