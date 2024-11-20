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Станом на сьогодні говорити про відновлення авіасполучення в Україні недоцільно, - глава Мінвідновлення Кулеба

Олексій Кулеба

Наявної в Україні протиповітряної оборони недостатньо для повноцінного відновлення авіасполучення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Суспільному розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, інституції готові відновити авіасполучення на 95%. За його словами, загалом потрібно 45 днів для запуску аеропорту у Львові чи в Борисполі. Водночас Кулеба наголосив, що найважливіший фактор, який варто враховувати, - це безпека людей.

Він також зауважив, що станом на сьогодні говорити про відновлення авіасполучення недоцільно. Водночас він підкреслив, що повертатися до цієї теми буде доречно, коли в Україні з'явиться достатньо ППО для захисту аеропорту.

Також читайте: Уряд представив дорожню карту відновлення роботи аеропортів під час війни

Автор: 

авіасполучення (3065) Кулеба Олексій (179)


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Топ коментарі
+5
Треба всім чиновникам дати прізвище Кулеба.
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20.11.2024 23:27
+4
Iдiоти.
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20.11.2024 23:30
+3
Згадалось- " на бочку с порохом посадіть - пущай полєтаєт!"
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20.11.2024 23:38
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Треба всім чиновникам дати прізвище Кулеба.
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20.11.2024 23:27 Відповісти
Про це і фільм є - "Бути Джоном Малковичем".
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21.11.2024 01:09 Відповісти
Перший аеропорт в Україні відновить роботу вже у січні, Зеленський наполягає на "Борисполі", - страховики Джерело: https://biz.censor.net/n3518811
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20.11.2024 23:27 Відповісти
Iдiоти.
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20.11.2024 23:30 Відповісти
... повні
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20.11.2024 23:49 Відповісти
І Львів бажав ще
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20.11.2024 23:44 Відповісти
ну львів плюнув і вже на території польщі,
а київ - то жесть.
МХ 16 вже не приклад.
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21.11.2024 09:33 Відповісти
Київ теж недурний. Літаки теж у Польщі.

Що цікаво, борт N1 теж)) то у зе! черговий прихід був))
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21.11.2024 10:23 Відповісти
Хай літають без упину, зелені їпанати - Дарвін проведе вибори.
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21.11.2024 01:12 Відповісти
То він не подумавши бовкнув. Як жеж зелені слуги тікатимуть без аеропортів?
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20.11.2024 23:33 Відповісти
Згадалось- " на бочку с порохом посадіть - пущай полєтаєт!"
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20.11.2024 23:38 Відповісти
+ +
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20.11.2024 23:50 Відповісти
Посадил. Царь рассказывает о свершившемся действии
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21.11.2024 08:51 Відповісти
Це той що МАФАми торгував у КМДА. Хароша така людинка, корисна.
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21.11.2024 00:26 Відповісти
Значить ішаку не вдасться здриснути не поміченим.
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21.11.2024 07:36 Відповісти
Друзі, скажу свою думку - заклик ! Поверніть Арсенія Яценюка у Прем'єри ! Підстави. Ось вони: зовнішній борг України з 31.12.2013 по 31.12.2015 рік виріс лише на 4.5 мільярдів. І це у час повного апокаліпсиса після януковича. Ще два роки була тенденція скорочення по ОДНОМУ мільярду, а в 2019 році Лідору передали кермо зі скороченням аж на півтора млрд. За сприятливі умови в економіці наш Лідор встиг нахапати по 4 мільярди впродовж двох років. Дотанцювався Лузер до на 31.12.2021 - 57 млрд. З 48 млрд. Мабуть, це він кожній країні підставляв свою ср..., а не Україна. І це при скороченні воєнного бюджету ! Ну, а війна показала, що його пАтужні хабарники та дЄрмаківські ставленики одразу перейшли жити на кошти наших партнерів ЗДВУ зріс аж до 112 млрд. Це вам не 4.5, а всі 55 ! Які вам потрібні докази, що цей Лідор не вміє ні керувати, ні призначати. То нехай знімає свої відео на кухні у Лєнкі зі скумбрією у руках (по 8 грн) !!!
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21.11.2024 10:27 Відповісти
 
 