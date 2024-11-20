Станом на сьогодні говорити про відновлення авіасполучення в Україні недоцільно, - глава Мінвідновлення Кулеба

Наявної в Україні протиповітряної оборони недостатньо для повноцінного відновлення авіасполучення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Суспільному розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, інституції готові відновити авіасполучення на 95%. За його словами, загалом потрібно 45 днів для запуску аеропорту у Львові чи в Борисполі. Водночас Кулеба наголосив, що найважливіший фактор, який варто враховувати, - це безпека людей.

Він також зауважив, що станом на сьогодні говорити про відновлення авіасполучення недоцільно. Водночас він підкреслив, що повертатися до цієї теми буде доречно, коли в Україні з'явиться достатньо ППО для захисту аеропорту.

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