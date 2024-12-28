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Россияне ищут родственников бойцов ВСУ на оккупированных территориях, - ЦНС

Окупанти шукають родичів бійців ЗСУ на ТОТ

Россияне продолжают фильтрационные меры на временно оккупированных территориях, в частности сейчас они разыскивают родственников военных ВСУ, есть случаи их принудительного выселения.

Об этом рассказали в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сотрудники ФСБ с помощью оккупационных администраций обновляют списки родственников бойцов Вооруженных сил Украины, проживающих на оккупированных территориях. Выявленных родственников вызывают на допросы, кроме того уже зафиксированы случаи дальнейшего их принудительного выселения.

"Враг таким образом надеется уменьшить количество передаваемой информации с ВОТ в Силы обороны. Однако в Москве не понимают, что эти репрессивные меры бесполезны, ведь они были оккупантами и остаются таковыми для большинства населения", - отметили в ЦНС.

Также читайте: РФ планирует пропагандистский телемост с агентами влияния на Западе, будут рассказывать о "нацизме" в Украине, - ЦНС

Автор: 

оккупация (10152) ВСУ (6593) Центр национального сопротивления (567)


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Топ комментарии
+12
Рідня Сирського ім не підходить?
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28.12.2024 13:33
+10
Боневтіка ніхто виселяти не буде, він сам і дня не служив, виходить що родичам нічого не загрожує і навіть друзів немає, які служити. В доску свій. ще потрібно давати нагороди: "за розмінування Чонгару", "за відвід військ на 10 км", " за здачу півдня і Запорізької АЕС", "за знищення ракетних програм", " з-а поставку на фронт 100 тисяч бракованих мін"...
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28.12.2024 13:33
+8
Злам дії та реєстрів. А також реєстрів ветеранів/мисливців/власників зброї.
І після цього, ще мати ілюзії..
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28.12.2024 13:53
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Рідня Сирського ім не підходить?
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28.12.2024 13:33 Ответить
Боневтіка ніхто виселяти не буде, він сам і дня не служив, виходить що родичам нічого не загрожує і навіть друзів немає, які служити. В доску свій. ще потрібно давати нагороди: "за розмінування Чонгару", "за відвід військ на 10 км", " за здачу півдня і Запорізької АЕС", "за знищення ракетних програм", " з-а поставку на фронт 100 тисяч бракованих мін"...
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28.12.2024 13:33 Ответить
Ща наші діджалізізатори під... рам допоможуть
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28.12.2024 13:33 Ответить
додатки до дії еРодичі та еРодичі+ вже готові до застосування.
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28.12.2024 14:26 Ответить
фашисти діють як фашисти
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28.12.2024 13:34 Ответить
Повинні бути симетричні дії по відношенню до родичів колоборантів, військових орків, мацковської спецури.
Висилати у нас немає куди, але можно обмежувати в правах, накладати арешт на майно і таке інше.
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28.12.2024 13:49 Ответить
І чим ти від рашистів будеш відрізнятися
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28.12.2024 14:28 Ответить
А ми, головне, хочемо від них відрізнятися? Чи зберегти Українську Незалежну Державу?
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28.12.2024 14:56 Ответить
Злам дії та реєстрів. А також реєстрів ветеранів/мисливців/власників зброї.
І після цього, ще мати ілюзії..
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28.12.2024 13:53 Ответить
Діди вертухаї, спочатку розповідали як вони фашистів навчали, потім самі в них досвід переймали, а зараз рашистам передають. Ху... лостан є ху....стан.
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28.12.2024 14:24 Ответить
ну і шо?
а давайте підпишемо капітуляцію.
ну і хер на них.....
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28.12.2024 14:35 Ответить
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28.12.2024 15:22 Ответить
І ще після цього це чорнороте у спідниці щось варнякає в Раді? Не сромно?
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28.12.2024 22:58 Ответить
Коли це їм було соромно. Конституція на паузі, права громадян теж. Грабують собі бюджет з податків, і розкрадають гуманітарку. А всім іншим- заткнутись і донатити на дрони і пікапи
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29.12.2024 18:31 Ответить
 
 