Россияне ищут родственников бойцов ВСУ на оккупированных территориях, - ЦНС

Россияне продолжают фильтрационные меры на временно оккупированных территориях, в частности сейчас они разыскивают родственников военных ВСУ, есть случаи их принудительного выселения.

Об этом рассказали в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сотрудники ФСБ с помощью оккупационных администраций обновляют списки родственников бойцов Вооруженных сил Украины, проживающих на оккупированных территориях. Выявленных родственников вызывают на допросы, кроме того уже зафиксированы случаи дальнейшего их принудительного выселения.

"Враг таким образом надеется уменьшить количество передаваемой информации с ВОТ в Силы обороны. Однако в Москве не понимают, что эти репрессивные меры бесполезны, ведь они были оккупантами и остаются таковыми для большинства населения", - отметили в ЦНС.

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