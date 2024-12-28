Правительство расширило возможности для военных получить высокофункциональные протезы

Кабинет Министров Украины поддержал изменения в Порядок протезирования и ортезирования изделиями повышенной функциональности, которые инициировало Минсоцполитики.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, отныне участники боевых действий смогут получить высокофункциональный протез без проведения первичного протезирования, если это рекомендовано мультидисциплинарной реабилитационной командой (МДРК), а также во всех случаях высокой ампутации конечности или двойной ампутации.

"Мы стремимся создать все необходимые условия, чтобы процесс получения протеза был максимально упрощен. Совершенствуя процедуру, обеспечивая возможность получать инновационные протезы, мы поддерживаем наших защитников и защитниц, которые получили сложные ранения", - отметила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

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Высокофункциональный протез сочетает в себе современные технологии и инновационные материалы, позволяющие восстановить базовые функции, а также выполнять сложные движения и действия. Ранее получить такое изделие можно было только через 12 месяцев после первичного протезирования.

Среди нововведений также:

заключение мультидисциплинарной реабилитационной команды (МДРК) определено как документ, подтверждающий возможность протезирования высокофункциональными протезами без первичного протезирования в соответствии с Порядком, предусмотренным Постановлением КМУ от 05.04.2012 года № 321;

сокращен срок эксплуатации протеза, полученного при первичном протезировании, а также для военных, которые возвращаются к службе, - до 3 лет;

вдвое увеличен норматив обеспечения военных вкладышами для кукс верхних и нижних конечностей;

нормировано внесение информации о высокофункциональном изделии, полученном за счет благотворительной или гуманитарной помощи, в Централизованный банк данных проблем по инвалидности (ЦБИ);

сокращен перечень документов, которые протезно-ортопедические предприятия подают в Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью по обеспечению военных высокофункциональным протезом.

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Кроме того, изменениями в Приказ Минсоцполитики от 25.05.2022 № 158 повышена предельная стоимость высокофункциональных протезов для участников боевых действий. Так, в зависимости от уровня ампутации предельная цена протеза верхней конечности достигает почти 4,3 млн гривен, а нижней конечности - до 3,8 млн гривен.

Кроме этого, в приказ внесены изменения, расширяющие доступ к обеспечению изделиями повышенной функциональности.

Так, в перечень изделий добавили: