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Правительство расширило возможности для военных получить высокофункциональные протезы

Протезування військових

Кабинет Министров Украины поддержал изменения в Порядок протезирования и ортезирования изделиями повышенной функциональности, которые инициировало Минсоцполитики.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, отныне участники боевых действий смогут получить высокофункциональный протез без проведения первичного протезирования, если это рекомендовано мультидисциплинарной реабилитационной командой (МДРК), а также во всех случаях высокой ампутации конечности или двойной ампутации.

"Мы стремимся создать все необходимые условия, чтобы процесс получения протеза был максимально упрощен. Совершенствуя процедуру, обеспечивая возможность получать инновационные протезы, мы поддерживаем наших защитников и защитниц, которые получили сложные ранения", - отметила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.

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Высокофункциональный протез сочетает в себе современные технологии и инновационные материалы, позволяющие восстановить базовые функции, а также выполнять сложные движения и действия. Ранее получить такое изделие можно было только через 12 месяцев после первичного протезирования.

Среди нововведений также:

  • заключение мультидисциплинарной реабилитационной команды (МДРК) определено как документ, подтверждающий возможность протезирования высокофункциональными протезами без первичного протезирования в соответствии с Порядком, предусмотренным Постановлением КМУ от 05.04.2012 года № 321;
  • сокращен срок эксплуатации протеза, полученного при первичном протезировании, а также для военных, которые возвращаются к службе, - до 3 лет;
  • вдвое увеличен норматив обеспечения военных вкладышами для кукс верхних и нижних конечностей;
  • нормировано внесение информации о высокофункциональном изделии, полученном за счет благотворительной или гуманитарной помощи, в Централизованный банк данных проблем по инвалидности (ЦБИ);
  • сокращен перечень документов, которые протезно-ортопедические предприятия подают в Фонд социальной защиты лиц с инвалидностью по обеспечению военных высокофункциональным протезом.

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Кроме того, изменениями в Приказ Минсоцполитики от 25.05.2022 № 158 повышена предельная стоимость высокофункциональных протезов для участников боевых действий. Так, в зависимости от уровня ампутации предельная цена протеза верхней конечности достигает почти 4,3 млн гривен, а нижней конечности - до 3,8 млн гривен.

Кроме этого, в приказ внесены изменения, расширяющие доступ к обеспечению изделиями повышенной функциональности.

Так, в перечень изделий добавили:

  • протез плеча с внешним источником энергии с электронным локтевым узлом;
  • протез после вычленения в плечевом суставе с внешним источником энергии с электронным локтевым узлом;
  • протез бедра модульного типа с коленным узлом Genium X3 с электронным управлением;
  • протез после вычленения в тазобедренном суставе модульного типа с коленным узлом Genium X3 с электронным управлением.

Автор: 

Министерство социальной политики (882) военнослужащие (6144) протез (67)


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тобто, на протези, теж існує каста?
оце, я розумію, бабло в мартацах....
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28.12.2024 14:48 Ответить
..... без висновків комісії МДРК - ніяк?
Спрямували потоки, нічого не скажеш...
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28.12.2024 15:12 Ответить
Сокращен срок эксплуатации протеза, полученного при первичном протезировании, а также для военных, которые возвращаются к службе, - до 3 лет;
Ну надо же инвалидам знать,куда заносить "благодарность" каждые три года.
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28.12.2024 15:45 Ответить
принцип "одного вікна" діє... (прошу не плутати із "Дія", хоча різниці немає)
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28.12.2024 15:48 Ответить
Якщо обійдетьця без корупції, в коридорах МДРК (в чому я дуже сумніваюся), то гарна новина, для наших скалічених воїнів! Поживимось, як буде насправді, бо передача державних підприємств, з виготовлення протезів, в приватні руки, як правило нічого хорошого не віщує, хіба що кошти красти, на інваліжах, юуде легше і в більшій кількості!
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28.12.2024 15:46 Ответить
в соответствии с Порядком, предусмотренным Постановлением КМУ от 05.04.2012 года № 321

дальше не о чем говорить...

Хотя о чем это я??? Это же очередная ЗЕпобеда!!!
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28.12.2024 16:07 Ответить
 
 