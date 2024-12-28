Финляндия конфисковала связанный с "теневым флотом" РФ танкер, подозреваемый в повреждении кабеля в Балтийском море
В субботу, 28 декабря, Центральная криминальная полиция Финляндии конфисковала связанный с "теневым флотом" России танкер Eagle S. Судно подозревают в повреждении подводного кабеля в Балтийском море.
Об этом пишет Yle, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что судно перемещается в порт Килпилахти города Порвоо под наблюдением финских властей. На судне будет проводиться техническое расследование. Цель этого расследования - выяснить, является ли танкер причиной повреждения электрического кабеля между Финляндией и Эстонией.
В полиции заявили, что порт в Килпилахти является наиболее подходящим местом для проведения следственных действий.
Процессом транспортировки судна руководит полицейское управление Хельсинки при содействии пограничной охраны.
Ранее сообщалось, что Финляндия проверяет нефтяной танкер, который может быть причастен к аварии с электрическим кабелем. Он, вероятно, является частью теневого флота РФ.
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Россиян на планете Земля всего 1.5% от всей численности людей. А вони и горя от них на все 100. Ложка дерьма в бочке меда, точно их.
Telegram почав блокувати у Європі російські пропагандистські канали.
Наразі заблоковані «РИА Новости», НТВ, Росія 1, RT, «Известия».
Набирайте в ютубі: "Мы потеряли 400 тысяч за год! Уже некем воевать!" Россияне в ужасе от своих потерь."
сумна історія...
шо президент України не приказаплений шмок?
але він таки он ..
а ну спробуйте....
а на всякій кацапський раз - взяли все і пристрелили...