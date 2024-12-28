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Финляндия конфисковала связанный с "теневым флотом" РФ танкер, подозреваемый в повреждении кабеля в Балтийском море

розслідування причетності танкера до пошкодження кабелів

В субботу, 28 декабря, Центральная криминальная полиция Финляндии конфисковала связанный с "теневым флотом" России танкер Eagle S. Судно подозревают в повреждении подводного кабеля в Балтийском море.

Об этом пишет Yle, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что судно перемещается в порт Килпилахти города Порвоо под наблюдением финских властей. На судне будет проводиться техническое расследование. Цель этого расследования - выяснить, является ли танкер причиной повреждения электрического кабеля между Финляндией и Эстонией.

В полиции заявили, что порт в Килпилахти является наиболее подходящим местом для проведения следственных действий.

Процессом транспортировки судна руководит полицейское управление Хельсинки при содействии пограничной охраны.

Ранее сообщалось, что Финляндия проверяет нефтяной танкер, который может быть причастен к аварии с электрическим кабелем. Он, вероятно, является частью теневого флота РФ.

Читайте также: Танкер, подозреваемый в повреждении кабелей в Балтийском море, имел шпионское оборудование, - СМИ

Автор: 

конфискация (599) расследование (3042) Финляндия (963) танкер (146) кабель (34)


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Топ комментарии
+31
ну є ж у Світі нормальні країни з адекватною владою !
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28.12.2024 18:05
+19
Фінам респект...
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28.12.2024 18:15
+13
є y фінiв яйця, завжди були.
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28.12.2024 18:19
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Хоч один - там ше 900 по світу нафту ганяють
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28.12.2024 18:03 Ответить
Там ще два у чорному морі переносилися.
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28.12.2024 18:19 Ответить
то ***** спеціально продемонструвало, що може статися якщо чіпатимуть його лоханки. Але у фінів очевидь є яйця
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28.12.2024 19:49 Ответить
Нарешті то конфіскували. Сподіваюся, що разом із вантажем бензину
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28.12.2024 18:03 Ответить
Не конфічксували, раз "під наглядом фінської влади". Якщо не з'ясується, що судно не причина порушення кабелів, то вибачаться перед кацапами.
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28.12.2024 22:29 Ответить
ну є ж у Світі нормальні країни з адекватною владою !
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28.12.2024 18:05 Ответить
Цікаво чи сподобалась ця новина лаптєногим вінторогам кацапськім , які тут під виглядом Українців лазили та писали "а що вони зроблять? Шо не висточить сміливості конфіскувати танкер, шо скоро всіх відпустять".....
Аго нашваберні раби *****, вам сподобалося?
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28.12.2024 19:33 Ответить
Фіни діють швидко і рішуче, висадили десант, корабль конфіскували, екіпаж на нари, не ховають голову в пісок і не вдають, що нічого не бачать, бо буде ескалація!!!!!!!!
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28.12.2024 21:44 Ответить
Так конфіскувала чи арештувала? Взагалі то поліція не конфіскує, а арештовує. Конфіскує суд.
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28.12.2024 18:11 Ответить
Думається про конфіскацію трохи прибрехали. Його здається просто арештували для слідчих дій...
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28.12.2024 18:25 Ответить
Журналісти, звичайно, грамотний люд, але іноді такі речі плутають
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28.12.2024 19:38 Ответить
"грамотний" журналісти , особливо місцеві,
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28.12.2024 21:33 Ответить
Фінам респект...
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28.12.2024 18:15 Ответить
є y фінiв яйця, завжди були.
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28.12.2024 18:19 Ответить
А чого тільки у фінів? Саме більше яєць по 17 гривень, аж на 4 міцльярди було у резнікова - щирого українця і його колеги умерова. Величезне пінгвіняче яйце було у їх колеги тарана, яке він повіз висиджувати до Європи. Я вже мовчу про їх начальника, там мабуть хрипласте і з бородою.
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28.12.2024 18:37 Ответить
Фіни діють швидко і рішуче, висадили десант, корабль конфіскували, екіпаж на нари, не ховають голову в пісок і не вдають, що нічого не бачать, бо буде ескалація!!!!!!!!
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28.12.2024 21:45 Ответить
Да закрийте ви вже Балтійське море для рашистів. Також і повітряний простір. Або здайте нам в оренду маленький кусочок. Наші Малюки швидко наведуть порядок і в Балтійському морі і на океанічні простори вийдуть провітритись
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28.12.2024 18:20 Ответить
Пропонуєш, щоб наші "малюки" по Ірбенській протці "погуляли"?
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28.12.2024 18:37 Ответить
Да хоч в Середземному хоч в море Лаптєвих. А також завітали в гості до північної кореї та Ірану
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28.12.2024 19:35 Ответить
Кабеля рубят в основном суда которые выходят из Питера они или китайские или левые но с российскими капитанами.
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28.12.2024 18:40 Ответить
Ну это просто русафобия какая то затевается.Арешника на них нет и не будет.
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28.12.2024 18:40 Ответить
Танкер за пошкодження кабелю, непоганий обмін.
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28.12.2024 18:41 Ответить
кацапня , не зупиняйтесь !
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28.12.2024 18:47 Ответить
Поганий. Минулий порив ремонтували півроку...
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28.12.2024 18:56 Ответить
не надо мене дурить ,я ще не п'яний
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28.12.2024 19:16 Ответить
Ремонтували напевно декілька днів - то пів року корабель потрібний десь швендяв деінде .
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28.12.2024 19:51 Ответить
Поремонтують за кілька днів, а от такий корабль будується роками і коштує захмарно.
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28.12.2024 21:49 Ответить
Танкер там і 10 відсотків втрат не компесує.
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28.12.2024 19:07 Ответить
кабель можна за два дня замінити , а втрат нема тому що є резервній
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28.12.2024 19:14 Ответить
Це енергетичний кабель на ~660 МВт. Дуля з маком, а не компенсація.
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28.12.2024 19:15 Ответить
два , і резервний
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28.12.2024 19:19 Ответить
https://x.com/turkmendagz

Черный Абдулла ЗА ПЕРЕМОГУ УКРАIНИ!



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@turkmendagz


https://x.com/turkmendagz/status/1872487353484476634

Россиян на планете Земля всего 1.5% от всей численности людей. А вони и горя от них на все 100. Ложка дерьма в бочке меда, точно их.
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28.12.2024 18:57 Ответить
Хоч у когось у ЕвроНАТО є яйця
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28.12.2024 18:57 Ответить
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28.12.2024 19:03 Ответить
ви чули щоб фіни чи естонці без світла сиділи ?
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28.12.2024 19:21 Ответить
У деяких фінів світла по три місяці не буває ( Полярне коло - такі речі ) - а з електрикою в них все гаразд .
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28.12.2024 19:46 Ответить
Макрон добив Дурова:
Telegram почав блокувати у Європі російські пропагандистські канали.
Наразі заблоковані «РИА Новости», НТВ, Росія 1, RT, «Известия».
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28.12.2024 19:24 Ответить
краще блокувати чим за грати
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28.12.2024 19:32 Ответить
Повага фінам
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28.12.2024 19:33 Ответить
Пуйло таки "достукалося" до НАТО
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28.12.2024 20:03 Ответить
піде рятувати рюськощелепних чи ні?
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28.12.2024 20:17 Ответить
Там нема вже кому йти. Зізнання російських офіцерів!!!
Набирайте в ютубі: "Мы потеряли 400 тысяч за год! Уже некем воевать!" Россияне в ужасе от своих потерь."
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28.12.2024 21:59 Ответить
Фіни діють швидко і рішуче, висадили десант, корабль конфіскували, екіпаж на нари, не ховають голву в пісок і не вдають, що нічого не бачать, бо буде ескалація!!!!!!!!
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28.12.2024 21:43 Ответить
диряві кавапцяві тварі - насильникі, вори, наркуші, підлітків насильникі....
сумна історія...
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28.12.2024 23:40 Ответить
папа сину діплом? - сина папапі пенсію!
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29.12.2024 00:07 Ответить
сімейна така *****...
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29.12.2024 00:12 Ответить
хотілося би переубедітися,
шо президент України не приказаплений шмок?
але він таки он ..
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29.12.2024 00:59 Ответить
операція орешнік - дятли беруть Берлін!
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29.12.2024 02:02 Ответить
долбані краснопері - а хочете взяти ту хатку де наш юобік спитЬ?
а ну спробуйте....
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29.12.2024 03:00 Ответить
короовод - до тебе як би і питань не було - чи вже просися по їбалу?
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29.12.2024 03:19 Ответить
в Беларусі стільки роботи?- вам би переробити ту всю кацапняву *****....
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29.12.2024 03:34 Ответить
Если конфисковала, то какое расследование? Если расследование, то тогда задержала... Кликбейт - наше фсе́
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29.12.2024 03:50 Ответить
тут до нас приперся кацап, а ми і не зразу все зрозуміли,
а на всякій кацапський раз - взяли все і пристрелили...
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29.12.2024 03:54 Ответить
белиє кацапи, тварі вонючі, не цікавлять від слова кіт...
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29.12.2024 04:51 Ответить
Слідчі дії треба проводити ретельно, довго, щоб не помилитись.
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29.12.2024 05:29 Ответить
 
 