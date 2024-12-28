Кабмин утвердил механизм выдачи вида на временное проживание для иностранцев, помогающих Силам обороны

Кабинет Министров утвердил порядок выдачи вида на жительство для иностранцев и людей без гражданства, которые минимум полгода помогают Силам обороны Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Название постановления, которое правительство приняло на своем заседании звучит так: "Об утверждении Порядка получения информации, необходимой для оформления представления для выдачи вида на жительство иностранцам и лицам без гражданства".

Отмечается, что благодаря решению более защищенными станут те иностранцы, которые приобщаются к оказанию стрелковой, тактической, радиотехнической, взрывотехнической, медицинской и других видов помощи.

Также постановление усиливает защиту иностранцев, которые находятся непосредственно в районах ведения боевых действий и совместно с нашими подразделениями выполняют боевые или служебные задачи в течение не менее шести месяцев.

В частности, постановление определяет:

механизм получения информации об иностранцах или людях без гражданства, которые помогают/помогали военным подразделениям в районах ведения боевых действий;

требования к обращению иностранца или человека без гражданства (или их представителя);

порядок и сроки рассмотрения Минобороны и МВД указанного обращения;

оформление командиром воинского подразделения информационной справки, подтверждающей факт оказания иностранцем помощи военным подразделениям, непосредственное пребывание в районах ведения боевых действий, совместное с такими подразделениями участие в выполнении боевых или служебных задач;

механизм направления в ГМС документов, которые являются основанием для выдачи вида на жительство, и уведомления об этом иностранца.

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