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Кабмин утвердил механизм выдачи вида на временное проживание для иностранцев, помогающих Силам обороны

Кабмін затвердив механізм видачі посвідок на тимчасове проживання для іноземців, які допомагають Силам оборони

Кабинет Министров утвердил порядок выдачи вида на жительство для иностранцев и людей без гражданства, которые минимум полгода помогают Силам обороны Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Название постановления, которое правительство приняло на своем заседании звучит так: "Об утверждении Порядка получения информации, необходимой для оформления представления для выдачи вида на жительство иностранцам и лицам без гражданства".

Отмечается, что благодаря решению более защищенными станут те иностранцы, которые приобщаются к оказанию стрелковой, тактической, радиотехнической, взрывотехнической, медицинской и других видов помощи.

Также постановление усиливает защиту иностранцев, которые находятся непосредственно в районах ведения боевых действий и совместно с нашими подразделениями выполняют боевые или служебные задачи в течение не менее шести месяцев.

В частности, постановление определяет:

  • механизм получения информации об иностранцах или людях без гражданства, которые помогают/помогали военным подразделениям в районах ведения боевых действий;
  • требования к обращению иностранца или человека без гражданства (или их представителя);
  • порядок и сроки рассмотрения Минобороны и МВД указанного обращения;
  • оформление командиром воинского подразделения информационной справки, подтверждающей факт оказания иностранцем помощи военным подразделениям, непосредственное пребывание в районах ведения боевых действий, совместное с такими подразделениями участие в выполнении боевых или служебных задач;
  • механизм направления в ГМС документов, которые являются основанием для выдачи вида на жительство, и уведомления об этом иностранца.

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Автор: 

иностранец (492) Кабмин (14027) постановление (123) ВСУ (6593)


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"без бумажки - ти букашка!....
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28.12.2024 19:25 Ответить
треба тимчасове проживання
видавати суддям,прокурорам -інвалидам
ментам..ті швидко приватизують
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28.12.2024 22:31 Ответить
 
 