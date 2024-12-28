Зеленский анонсировал важные кадровые решения: указы уже вскоре
Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке важных кадровых решений, которые состоятся вскоре.
Об этом глава государства сказал в своем видеообращении в субботу, 28 декабря, сообщает Цензор.НЕТ.
"Мы готовим несколько важных кадровых решений. Указы уже вскоре", - сказал президент.
Больше каких-то деталей по этому поводу Зеленский не сообщил.
Напомним, что 28 декабря, Кабмин поддержал проекты указов президента об увольнении главы Киевской ОВА Руслана Кравченко и главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина.
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Але країна всеодно встоїть!
#буратінкайдигеть!
Ну, дЕрьмака він не також троне, бо то святе, куди він без нього, без татуся мордатого та тупорилого.
ліцакорабельні сосни...
перша палата з 10ю
У Конституції є стаття 106 про те, ще може робити Президент України - який не є гілкою влади.
Гілки влади: законодавча, виконавча та судова.
А зеленський - конституційним переворотом - одарив завгоспа адміністрації призидента - єрмака - всіми ціми трьома гілками влади.
Тобто "цар" лапами свого "боярина" - точніш: регента - "керує" Україною.
Як дитятко, але якого глядачі телевізора вибрали Президентом України.
Фантастика з боку зелені не очікувається.
Дует,який один без другого -ніщо.
Але треба негайно скоротити кількість міністерств.
Є такі, що один одного дублюють.
Ну наприклад: МОН-НАЗЯВО. І таких багато.
Там стільки дармоїдів сидить!
Ось де гроші можна б було суттєво заощадити.
Ждите!
Мы сделаем!
Что-то важное!