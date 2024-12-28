Зеленский анонсировал важные кадровые решения: указы уже вскоре

Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке важных кадровых решений, которые состоятся вскоре.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении в субботу, 28 декабря, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы готовим несколько важных кадровых решений. Указы уже вскоре", - сказал президент.

Больше каких-то деталей по этому поводу Зеленский не сообщил.

Напомним, что 28 декабря, Кабмин поддержал проекты указов президента об увольнении главы Киевской ОВА Руслана Кравченко и главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина.

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