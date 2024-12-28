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Зеленский анонсировал важные кадровые решения: указы уже вскоре

Зеленський звернення за 28 грудня

Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке важных кадровых решений, которые состоятся вскоре.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении в субботу, 28 декабря, сообщает Цензор.НЕТ.

"Мы готовим несколько важных кадровых решений. Указы уже вскоре", - сказал президент.

Больше каких-то деталей по этому поводу Зеленский не сообщил.

Напомним, что 28 декабря, Кабмин поддержал проекты указов президента об увольнении главы Киевской ОВА Руслана Кравченко и главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина.

Читайте также: Зеленский назначил Витренко постоянным представителем Украины при международных организациях в Вене

Автор: 

Зеленский Владимир (20409) назначение (2174)


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Топ комментарии
+27
Речник єрмака анонсував чергові кадрові зміни!
Але країна всеодно встоїть!
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28.12.2024 19:32
+15
Невже Шольца та Макрона змінить ? На своїх пАтужних тупихменеджерів ?
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28.12.2024 19:32
+12
Майже всі кадрові зміни Наполеона Україні боком вилазять.
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28.12.2024 19:37
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Невже Шольца та Макрона змінить ? На своїх пАтужних тупихменеджерів ?
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28.12.2024 19:32 Ответить
Ні. Поверне сімонєнку/вітрєнку з бойком/мертвечуком.
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28.12.2024 19:48 Ответить
Чмонькє потрібні "навіє обличчя (савсєм паслушніє)"! З кацапстану. З подачі дЄрмака.
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28.12.2024 20:49 Ответить
Єрмака нах. І в СБУ на перевірку.
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29.12.2024 00:14 Ответить
Еще кремлевских агентов добавит, он же слуга кремля, а не народа Украины.
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28.12.2024 20:19 Ответить
Речник єрмака анонсував чергові кадрові зміни!
Але країна всеодно встоїть!
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28.12.2024 19:32 Ответить
єрмак торгує посадами, як колись пиріжками..
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28.12.2024 19:43 Ответить
"анонсував важливі кадрові рішення" та основне кадрове рішення не зробиш. Іди вже з керівника держави і війська разом зі своєю маскалькою шоблою і чим швидше тим краще. Осліп оглуг не бачиш що не справляєшся. Передай генералам керівництво а сам збирай вату і ржіть якщо ржеться а може і вже плакати буде за голосування по приколу
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28.12.2024 20:26 Ответить
супер кадрова зміна-- шуфрич має виконувати депутатські повноваженння? ....із СІЗО ПОТУЖНІШИХ кадрових змін вже не може бути.
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28.12.2024 21:14 Ответить
буданова на майора проніна поміняє ))
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28.12.2024 19:32 Ответить
Чергова обіцянка "рішучих дій, які радикально зроблять наше життя ще щасливішим"
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28.12.2024 19:34 Ответить
Може, обісцянка?
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28.12.2024 19:54 Ответить
лячно
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28.12.2024 19:35 Ответить
Майже всі кадрові зміни Наполеона Україні боком вилазять.
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28.12.2024 19:37 Ответить
Після минулих призначень країна розцвіла)
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28.12.2024 19:38 Ответить
Ну, не зовсім, якшо вирішив ліжка просто переставити (та вже не вперше).
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28.12.2024 19:52 Ответить
невже почнуть працювати на перемогу ..?
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28.12.2024 19:41 Ответить
Ось тільки на чию?
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28.12.2024 20:00 Ответить
залежить ... на чию дотепер працювали..
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28.12.2024 20:02 Ответить
А можна мені по секрету, я нікому не скажу: скільки ліжок у зеборделі буде переставлено?
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28.12.2024 19:42 Ответить
Невже самовб'ється???
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28.12.2024 19:43 Ответить
з монобільшістю?
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28.12.2024 19:47 Ответить
Головне щоб з завхозом
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28.12.2024 19:49 Ответить
Потужно, що тут ще сказати...
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28.12.2024 19:43 Ответить
Чому досі сидить у буцегарні Роман Червінський?
#буратінкайдигеть!
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28.12.2024 19:45 Ответить
Не вже 5 - 6 менеджерів зниме та послами призначить? Та ні, це ненаукова фантастики.
Ну, дЕрьмака він не також троне, бо то святе, куди він без нього, без татуся мордатого та тупорилого.
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28.12.2024 19:46 Ответить
Змінить всіх прибиральниць в ОПысу. На більш патужних і зГаворчивіх.
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28.12.2024 19:49 Ответить
Кадрові рішення - значить буде ще гірше,як після заміни лужного.
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28.12.2024 19:50 Ответить
Може країну чекає новорічний подарунок...і сам піде ? Нажаль це з розряду фентезі. Він же не лох, щоб від всього відмовитися )
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28.12.2024 19:50 Ответить
Підросли новиє ліца корабельні сосни...
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28.12.2024 19:51 Ответить
Настав Зірковий Час Юзіка...
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28.12.2024 19:56 Ответить
спираючись на минулий досвід типа кадрових змін, новина ні про що
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28.12.2024 19:57 Ответить
Translator

перша палата з 10ю
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28.12.2024 19:58 Ответить
Неужели Ермака в штурмовики отправит?
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28.12.2024 19:59 Ответить
Я устал, я ухожу, нє ну правда ж?
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28.12.2024 19:59 Ответить
Ішак вирішив добити країну остаточно.
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28.12.2024 20:00 Ответить
вовочка зеленський уявив себе "царём", "наклав свій пісюн на Конституцію України".
У Конституції є стаття 106 про те, ще може робити Президент України - який не є гілкою влади.
Гілки влади: законодавча, виконавча та судова.
А зеленський - конституційним переворотом - одарив завгоспа адміністрації призидента - єрмака - всіми ціми трьома гілками влади.
Тобто "цар" лапами свого "боярина" - точніш: регента - "керує" Україною.
Як дитятко, але якого глядачі телевізора вибрали Президентом України.
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28.12.2024 20:01 Ответить
Тут питання навіть не до зелені, а до народа. Якого дідька він це терпить, куди поділися активісти та патріоти? Всіх вже згноїли в посадках, чи що?
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28.12.2024 20:51 Ответить
Невже дермака звільнять?
Фантастика з боку зелені не очікувається.
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28.12.2024 20:20 Ответить
Ти краще себе і дєрьмака заміни , тобі народ України подякує і можливо залишить живим .
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28.12.2024 20:20 Ответить
Черговий пафосний відосик а як насправді то чергова переміщення зелених чинуш зеєфективних мунеджеров бестолковок аби руки стояли до себе все мені все мені
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28.12.2024 20:20 Ответить
шахраїв-корупціонерів, котрі вже поповнили "зелені і свої кишені" грошенятами українського народу,потрібно вчасно поміняти на більш досвідчених казнокрадів
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28.12.2024 20:24 Ответить
навіщо ці кіношні технології серіалів з розтягування інтриги і утримування уваги глядачів? Зроби, а потім розказуй.
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28.12.2024 20:32 Ответить
Невже гадьониш йде у відствку?
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28.12.2024 20:46 Ответить
Поки кадрові рішення готують Татаров та Єрмак, це все до сраки.
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28.12.2024 21:00 Ответить
невже рабіновіча з розенблатом?
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28.12.2024 21:05 Ответить
Чепуха
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28.12.2024 21:20 Ответить
Найважливіше кадрове рішення - самовідвід.
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28.12.2024 21:28 Ответить
Важливих кадрових рішень не очікується.Сказав же, що з ним прийшов-з ним і піде.
Дует,який один без другого -ніщо.
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28.12.2024 22:22 Ответить
В борделе меняют работниц,очень интересно,поменяйте лучше сам бордель на консерваторию или библиотеку.
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28.12.2024 22:45 Ответить
Знов, шило на мило?
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28.12.2024 23:28 Ответить
Убері єрмака, або зроби вже його презедентом, цирк
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29.12.2024 00:06 Ответить
подасть у відставку?
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29.12.2024 01:02 Ответить
Та хоч головою об стіну бийся ,вже всі твої кадри все показали, хто є хто...
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29.12.2024 05:38 Ответить
Це ,зелена погань, твої проблеми.
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29.12.2024 06:04 Ответить
Цар хороший , бояри погані!
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29.12.2024 09:01 Ответить
Все дуже вірно.
Але треба негайно скоротити кількість міністерств.
Є такі, що один одного дублюють.
Ну наприклад: МОН-НАЗЯВО. І таких багато.
Там стільки дармоїдів сидить!
Ось де гроші можна б було суттєво заощадити.
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29.12.2024 09:38 Ответить
Скоро!
Ждите!
Мы сделаем!
Что-то важное!
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29.12.2024 11:39 Ответить
 
 