Российские пропагандистские Telegram-каналы начали блокировать в Евросоюзе, - СМИ
В ряде стран Европейского Союза начали блокировать российские пропагандистские Telegram-каналы.
Об этом пишет DW, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что у пользователей при попытке открыть с территории ряда европейских стран такие каналы российских пропагандистов, как "РИА Новости", издание "Известия" и "Российская газета", а также Russia Today, "Россия 1", "Первый канал" и "НТВ", появляется сообщение: "Этот канал недоступен, поскольку нарушал местное законодательство".
Блокировка пропагандистских ресурсов РФ наблюдается в Латвии, Литве, Германии, Нидерландах и Франции.
Также сообщается, что сейчас у пользователей из Польши, Бельгии, Швейцарии, Чехии, Греции и Италии не открывается пропагандистский Telegram-канал "РИА Новости".
Ранее Евросоюз ввел санкции против нескольких российских средств информации, что привело к закрытию ресурсов медиагруппы "Россия сегодня", включая сайты "РИА Новости", агентства Sputnik, а также аккаунтов Sputnik в мессенджерах и социальных сетях.
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такий от разбос на поржать...
але канал на телеграмі веде...
ну як веде? -хтось за нього...
буба не прічом, ну як не прічом?
за віслюка завжди робить коняка!
Все таки затримання Павла Дурова у Франції дало результати. У Європі почали блокувати канали російських пропагандонів.
Зокрема, заблоковані в Європі Telegram-канали "РИА-Новости" та "Известия".
Також під блокування потрапили сайти російських пропагандистських телеканалів: "Первый", "НТВ", "Россия 1", "ТВЦ", "RT" та інші.
«РИА Новости» недоступний у Польщі, Бельгії, Німеччині, Швейцарії, Греції, Франції. Нідерландах, Чехії й Італії.
Тому нашій владі не варто розповідати казочки, що Телеграм не можна блокувати. Ще й як можна. Принаймні СБУ неодноразово доповідала, що це реально. Просто на Банковій, яка наплодила купу анонімних телеграм-помийок та створила ручну мережу каналів-мільйонників, дуже вигідно не помічати таку опцію як "ВИКЛ телеграм". Інакше, буде важко брехати на опозицію
1000 днів тому влада свавільно безпричино вимкнула з цифрового ефіру три патріотичні телеканали
2,5 роки тому "5 телеканал", а також канали "Прямий" та "Еспресо" вимкнули з цифрового етеру. 4 квітня 2022 року державний концерн РРТ без жодних пояснень відключив наш мовник, тож новини "5 каналу" зникли з цифрового етеру Т2. Наш канал позивається до Кабміну, Держслужби спецзв'язку та концерну РРТ, щоби визнати їхню бездіяльність протиправною.
Канал двох революцій, який першим почав цілодобове мовлення в перші хвилини повномасштабного вторгнення росії. В укриттях, із тривожними валізками. Але - в етері нонстоп. Попри небезпеку. І виснаження.
4 квітня 2022-го глядачі не побачили "5 канал" у своїх телевізорах. Державний концерн РРТ без жодних пояснень вимкнув наш мовник у цифровому етері.
"У багатьох моїх знайомих, друзів дивляться "5 канал". Потім, коли вмить оце сталося, бац - відрубали. Де ви поділись? Для нас насамперед це теж було неймовірним шоком. Тому що хто-хто, а "5 канал" не дозволяв собі від перших хвилин повномасштабного вторгнення, та і до цього ще стільки років висвітлювали війну, не дозволяв собі ні проросійських наративів, ні якихось суперечливих тверджень", - наголошує ведучий Віталій Ковач.
18 березня 2022 року Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення - в умовах воєнного стану всі загальнонаціональні інформаційні канали транслюватимуть цілодобовий телемарафон. Рішення пояснюють поширенням росією дезінформації про повномасштабну агресію проти України. Але колектив "5 каналу" вважає - підстав припиняти наше мовлення не було. І оскаржує рішення в суді.
"Ми намагаємся по судах пройти і розібратися, на підставі чого це було зроблено. Нам пояснюють, що є указ президента, який опирається на рішення РНБО. Але насправді в рішенні РНБО і в указі президента немає нічого безпосередньо про "5 канал" або про наше наповнення мовне. Тому що ми не є інформаційними або переважно інформаційно-аналітичними, як мовиться в указі", - зазначає генеральний директор "5 каналу" Володимир Мжельський.
Вимкнення "5 каналу" та ще двох каналів - "Еспресо" та "Прямого" з "цифри" засудили організації, які опікуються свободою слова в країні та за її межами. Зокрема, Репортери без кордонів, Центр протидії корупції, низка українських правозахисних організації, серед них - український ПЕН, комітет Верховної Ради з питань свободи слова та впливові медійники. У мономовленні ці організації побачили загрозу цензури та ризики для свободи слова. Тим часом довіра українців до телемарафону "Єдині новини" - падає. За даними соцопитування Фонду "Демократичні ініціативи", 43 відсотки громадян вважають, що мономовлення втратило свою актуальність. Водночас довіра глядачів до "5 каналу" зростає.
"Якщо ми виконуємо свою роботу і глядач каже, що ця робота якісна - чи не має цей глядач право дивитися ці ефіри так само в Т2?", - наголошує ведуча Катерина Кельбус.
Відтак "5 канал" продовжує боротьбу за повноцінне мовлення. Поки що ви можете дивитися "Твій Український" у кабельних мережах та на супутнику, а також стежити за нашою роботою в соціальних мережах - YouTube, Facebook, Telegram, TikTok та Instagram.
1000 днів цензури: «5 канал», «Прямий» та «Еспресо» досі позбавлені мовлення у цифровому етері. На порушення конкурентного доступу до етеру та наступ на свободу слова звернули увагу всі демократичні міжнародні організації, а також Європейська комісія та Держдеп США
Минуло рівно тисячу днів, як "5 канал" вимкнули з Т2. Сталося це у квітні 2022, після початку повномасштабного вторгнення. Коли свою роботу розпочав телемарафон "Єдині новини". З частот викинули й «Прямий» та «Еспресо».
"Це була усна вказівка припинили мовлення. В 00:15 канал просто зник, а на його місці з'явився канал "Рада", - розповів генеральний директор "5 каналу" Володимир Мжельський. Він пояснює - за майже три роки «бану» каналу, мовник не отримав чіткого пояснення, чому це зробили. Жодних законів, підзаконних нормативних актів, листів, наказів, документів чи рішення суду, на підставі яких відбулося таке вимкнення, органи державної влади не оприлюднювали і до відома телеканалів не доводили.
Це підтверджує генпродюсерка телеканалу "Еспресо" Анастасія Равва. "Коли це сталося, для нас це був великий шок. Протягом однієї ночі ми втратили майже сорок відсотків нашої аудиторії просто одним махом. Одним кліком. Це було незаконне втручання", - заявила вона.
"5 канал" позивається до Кабміну, Держслужби спецзв'язку та концерну РРТ, щоби визнати їхню бездіяльність протиправною. Суд триває від травня 2022 року. Засідання постійно переносять. "За тисячу днів ми не змогли навіть перейти до розгляду справи по суті. Остання оказія, яка була - це коли суддя пішов у відпустку по догляду за дитиною", - пояснив гендиректор "5 каналу" В.Мжельський.
Це цензура і наступ на свободу слова. І це вже думка міжнародних інституцій. Вимкнення "п'ятого", "Еспресо" та "Прямого" з "цифри" засудили Репортери без кордонів, Центр протидії корупції, низка українських правозахисних організацій, серед них - український ПЕН, комітет Верховної Ради з питань свободи слова та впливові медійники.
"Дуже швидко почали отримувати реакцію на це неправомірне відключення. Зокрема, я мала зустріч з "Репортерами без кордонів". І на початку 2023 року вони зробили заяву і заклик до влади про те, що треба три канали повернути до цифрового ефіру Т2. Також ми бачимо два роки поспіль звіти Держдепу США щодо прав людини - там йдеться про неправомірність цього відключення. І заклик до української влади це виправити", - заявила генпродюсерка "Еспресо" А.Равва.
І не лише від США. На порушення конкурентного доступу до цифрового етеру та наступ на свободу слова звернула увагу Європейська комісія в своєму останньому звіті. Голова профільного парламентського комітету нагадує - членство України в ЄС напряму залежить від виконання нами вимог Євросоюзу. Серед ключового - дотримання свободи слова. До того ж, у ЄС вважають доцільним переглянути формат єдиного телемарафону.
"Ми впродовж року чи найближчим часом можемо очікувати, що це вже буде не рекомендація, а вимога, яка буде прив'язана до певних наступних етапів взаємодії ЄС та України. Ми зробимо це, але під зовнішньою мотивацією. Не хотілося, щоб залежність від виконання вимог - а це власне конкуретний доступ на ринку телебачення і повернення в ефір необгрунтовано відімкнених каналів, - щоб до цієї вимоги не прив'язували якісь там допомогу чи якісь там інші рішення. Але і такий варіант можливий. Владі не прийняти це рішення не вийде. Питання чи вона сама це прийме чи під зовнішнім тиском", - зазначив голова комітету ВРУ з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.
"Має бути рішення суду про недоцільність відключення, про доручення державним регуляторам повернути канали на свої частоти, а також вечірнє звернення Президента, в якому Зеленський визнає, що вимкнення "5 каналу" та інших мовників було помилкою. Та про притягнення виконавців до відповідальності. Ці рішення влада має ухвалити наступного року", - припускають у комітеті ВР з питань свободи слова.
Але поки що судді переносять засідання, а державні установи кивають одна на одну.
1000 днів тому з офісу президента на адресу Держкомспецвʼязку надійшла шифрограма з грифом «таємно». В ній містився наказ вимкнути з ефіру національного цифрового мовлення три телеканали: Еспресо, Прямий і 5 канал.
Я на власні очі бачив цю шифрограму. Її підписав тодішній секретар РНБО Данілов. Ніякої інформації, яка би заслуговувала гриф «таємно» вона не містила. Грифом прикрили сором і беззаконня.
Але не меншим соромом, як на мене, тоді стало мовчання. Мовчання більшості журналістів, активістів і правозахисників. Мовчання західних партнерів і посольств країн світових лідерів демократії. Вони проковтнули свавілля влади і не стали захищати свободу слова. Вони, здебільшого, ковтають і досі. Мені, як тому, хто за часів Кучми стояв у витоків боротьби з цензурою, було соромно дивитись на те, як мімікрували носії цінностей.
І я знаю точно, що боротьба поколінь йшла і йде не за Україну закритих вух, очей й ротів. Нова Україна має стати анти-росією, але видно, що до цього ще йти і йти.