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Новости Война
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Вследствие вражеского обстрела Антоновки на Херсонщине пострадали два человека

На Херсонщині є постраждалі через обстріли РФ

Из-за обстрелов российских захватчиков пострадали два человека в Антоновке, что в Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал чиновник, один пострадавший получил контузию и минно-взрывную травму после ночной атаки оккупантов.

Также минно-взрывную травму и осколочное ранение получил херсонец из-за сброса врагом взрывчатки с дрона.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Смотрите также: Сутки на Херсонщине: враг еще раз бил по жилым кварталам, один человек погиб. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27225) Херсонская область (4781) Антоновка (68) война в Украине (3946)


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