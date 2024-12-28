Вследствие вражеского обстрела Антоновки на Херсонщине пострадали два человека

Из-за обстрелов российских захватчиков пострадали два человека в Антоновке, что в Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказал чиновник, один пострадавший получил контузию и минно-взрывную травму после ночной атаки оккупантов.

Также минно-взрывную травму и осколочное ранение получил херсонец из-за сброса врагом взрывчатки с дрона.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

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