Сутки на Херсонщине: враг еще раз бил по жилым кварталам, один человек погиб. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки по населенным пунктам области войска РФ били из минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня и БПЛА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.

Российские военные били по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 19 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственную постройку и частный автомобиль.

В Бериславе в результате атаки российского дрона на улице погиб 55-летний местный житель.

В Антоновке из-за сброса взрывчатки с БПЛА пострадал 59-летний мужчина. Его доставили в больницу с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги. Россияне обстреливали населенный пункт и из артиллерии, снарядами повреждены четыре частных дома.

В Кизомысе на улице под удар вражеского дрона попал 65-летний мужчина. Врачи диагностировали у него взрывную травму, осколочные ранения спины и ноги.

С самого утра противник бил из артиллерии по Белозерке. Там повреждены два частных дома и автомобиль. Поврежден частный дом и в Никольском.

Из реактивных систем залпового огня армия РФ била по Широкой Балке, там повреждены четыре жилых дома.

Под артиллерийским огнем врага находились микрорайон "Шуменский" и прибрежная часть Корабельного района Херсона. К счастью, обошлось без пострадавших.

В полночь россияне покрыли артиллерийским огнем Белозерку. По населенному пункту зафиксировано не менее 13 "прилетов". Из-за обстрелов серьезные повреждения получило админздание. По предварительной информации, люди не пострадали.

Напомним, после недавнего вражеского обстрела Корабельного района Херсона в Шуменском микрорайоне возникли перебои с электро- и водоснабжением. Есть перебои с электричеством и водой и в Днепровском районе.

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