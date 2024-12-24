После удара РФ по Херсону в некоторых районах перебои со светом и водоснабжением
После недавнего вражеского обстрела Корабельного района Херсона в Шуменском микрорайоне возникли перебои с электро- и водоснабжением. Есть перебои с электричеством и водой и в Днепровском районе.
Об этом сообщил в телеграмм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, возможно полное обесточивание некоторых микрорайонов.
Аварийные бригады уже работают над ликвидацией последствий рашистских ударов.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне атаковали 11 КАБами Херсонский район.
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