После удара РФ по Херсону в некоторых районах перебои со светом и водоснабжением

После недавнего вражеского обстрела Корабельного района Херсона в Шуменском микрорайоне возникли перебои с электро- и водоснабжением. Есть перебои с электричеством и водой и в Днепровском районе.

Об этом сообщил в телеграмм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, возможно полное обесточивание некоторых микрорайонов.

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Аварийные бригады уже работают над ликвидацией последствий рашистских ударов.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне атаковали 11 КАБами Херсонский район.