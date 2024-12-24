РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9962 посетителя онлайн
Новости
339 0
обстрел (25772) Херсон (2659) Тарифы на электроэнергию (2141) водоснабжение (719) Херсонская область (114) Херсонский район (64)

После удара РФ по Херсону в некоторых районах перебои со светом и водоснабжением

Ситуація зі світлом у Херсоні

После недавнего вражеского обстрела Корабельного района Херсона в Шуменском микрорайоне возникли перебои с электро- и водоснабжением. Есть перебои с электричеством и водой и в Днепровском районе.

Об этом сообщил в телеграмм-канале начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, возможно полное обесточивание некоторых микрорайонов.

Смотрите также: Последствия российских обстрелов Херсонщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

Аварийные бригады уже работают над ликвидацией последствий рашистских ударов.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне атаковали 11 КАБами Херсонский район.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 