Последствия российских обстрелов Херсонщины. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки населенные пункты деоккупированной Херсонщины находились под атаками вражеских БпЛА, артиллерийскими и минометными обстрелами. Также россияне нанесли ракетный и авиационный удары.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Херсонской области.

В Херсонском районе под вражеским огнем находились областной центр, Антоновка, Белозерка, Молодежное, Приднепровское, Томина Балка, Станислав и Садовое. В Бериславском районе под российские обстрелы попали три населенных пункта - Змиевка, Новоалександровка и Новорайск, также войска РФ били по Казацкому и Веселому Каховского района.

Ночью россияне обстреляли Антоновку из ствольной артиллерии. Также враг применил дрон-камикадзе. В результате взрывов повреждения получили два частных дома.

Утром из артиллерии была обстреляна Белозерщина. В Томиной Балке российский снаряд попал в частный дом. В результате взрыва на месте погиб 69-летний мужчина. В Белозерке повреждены два частных дома. А в Станиславе ранения получили 68-летняя женщина и 58-летний мужчина, повреждения получили два частных дома.

Под артиллерийским обстрелом был и Корабельный район Херсона. В результате атаки ранения легкой степени получила 15-летняя девочка, были повреждены шесть частных домов и два автомобиля.

Днем россияне сбросили с дрона боеприпас в Молодежном. В результате взрыва механические повреждения получил гражданский микроавтобус. А в результате минометного обстрела Змиевки были повреждены пять частных домов.

Также враг вновь нанес удары по Белозерке из артиллерии. В результате взрывов были повреждены административное здание, три частных дома и ранения получил 22-летний мужчина.

Вечером на территорию Антоновки россияне направили семь авиабомб и ракету. Также под авиаудары попали Садовое и Приднепровское, на каждый населенный пункт враг сбросил по две бомбы.

Всего по фактам военных преступлений военнослужащих армии РФ за прошедшие сутки следователи полиции Херсонщины начали 12 уголовных производств. Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия для надлежащего документирования и расследования преступлений россиян против мирного населения.

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