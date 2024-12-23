Один человек погиб и два ранены вследствие вражеских обстрелов Херсонщины

Сегодня, 23 декабря, военнослужащие РФ продолжали обстреливать населенные пункты Херсонской области с применением артиллерии, минометов и беспилотников, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщается, по состоянию на 17:30 известно об одном погибшем и двух пострадавших среди гражданского населения.

В частности, около 11:45 оккупанты атаковали Берислав с помощью дрона. В результате сброса взрывного устройства смертельное ранение получил 55-летний мужчина, который находился на улице.



При аналогичных обстоятельствах ранены двое мужчин: один в Антоновке (пригород Херсона), другой в Кизомысе.



Кроме того, вследствие вражеских обстрелов повреждены по меньшей мере 12 гражданских объектов, в том числе частные дома и транспортное средство.

Читайте также: Россияне атаковали 11 КАБами Херсонский район

В свою очередь в Херсонской ОВА сообщили, что россияне атаковали с БПЛА Херсон около 09:00. В результате сброса взрывчатки с дрона 59-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения ноги. Пострадавшего доставили в больницу для оказания медпомощи.

Кизомыс российские оккупационные войска атаковали с БПЛА ориентировочно в 13:15. Под вражеский удар попал 65-летний мужчина. Он получил взрывную травму, осколочные ранения спины и ноги. Пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь, он будет лечиться амбулаторно.

Смотрите также: Последствия российских обстрелов Херсонщины. ФОТОРЕПОРТАЖ