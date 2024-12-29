В течение дня россияне 65 раз атаковали приграничье Сумщины: применили гранатометы, артиллерию, FPV-дроны

В течение 28 декабря российские захватчики совершили 65 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 239 взрывов на территории восьми громад.

Об этом сообщила Сумская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Под вражескими обстрелами оказались:

Хотинская громада: враг бил из гранатометов обстрел (14 взрывов), артиллерии (18 взрывов), минометов (27 взрывов), FPV-дронами(8 взрывов).

Краснопольская громада: осуществлено сбрасыванине ВОГ с БПЛА (9 взрывов), минометные обстрелы (34 взрыва), атака FPV-дронов (3 взрыва).

Великописаревская громада: нанесены атаки FPV-дронами (8 взрывов), артиллерийский обстрел (2 взрыва), сбрасыванине ВОГ с БПЛА (6 взрывов).

Шалыгинская громада: зафиксированы атаки FPV-дронами (4 взрыва), минометные обстрелы (7 взрывов).

Середино-Будская громада: произошли атаки FPV-дронов (3 взрыва), минометный обстрел (7 взрывов), гранатометный обстрел (30 взрывов), сбрасыванине ВОГ с БПЛА (1 взрыв). В результате обстрела поврежден легковой автомобиль.

Эсманьская громада: осуществлены атаки FPV-дронами (2 взрыва), артиллерийские обстрелы (31 взрыв).

Путивльская громада: были атаки FPV-дронами (2 взрыва).

Миропольская громада: зафиксированы атаки FPV-дронами (2 взрыва), минометный обстрел (23 взрыва).

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