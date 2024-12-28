РФ изменила тактику массированных ракетно-дроновых атак по Украине, - британская разведка

Начиная с августа 2024 года, российские захватчики решили изменить тактику своих массированных ракетно-дронных атак по Украине. Россияне проводят большие, менее частые удары вместо частых менее масштабных атак, которые были типичными в начале года.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, информирует Цензор.НЕТ.

"Начиная с августа, Россия, очень вероятно, использует время, чтобы накопить запасы между ракетными ударами, а затем начать более крупные атаки (по Украине. - Ред.), но которые являются менее частыми во времени, чем более частые небольшие атаки, которые она наносила ранее в этом году",- говорится в анализе британской разведки.

Также в разведке Великобритании провели анализ недавней массовой ракетной атаки по Украине, которая состоялась в ночь с 12 на 13 декабря.

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Отмечается, что набор целей атаки РФ по Украине 12-13 декабря были подобны ее предыдущим атакам. Эта атака была нацелена на объекты критической национальной инфраструктуры и промышленности Украины, а также должна была подавить украинскую противовоздушной оборону большим количеством беспилотников.

В ведомстве добавили, что страна-агрессор Россия хранит запасы ракет, чтобы использовать их в меньшем количестве и без предупреждения.

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