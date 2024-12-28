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Новости Война
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РФ изменила тактику массированных ракетно-дроновых атак по Украине, - британская разведка

Британська розвідка про тактику повітряних атак РФ по Україні

Начиная с августа 2024 года, российские захватчики решили изменить тактику своих массированных ракетно-дронных атак по Украине. Россияне проводят большие, менее частые удары вместо частых менее масштабных атак, которые были типичными в начале года.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, информирует Цензор.НЕТ.

"Начиная с августа, Россия, очень вероятно, использует время, чтобы накопить запасы между ракетными ударами, а затем начать более крупные атаки (по Украине. - Ред.), но которые являются менее частыми во времени, чем более частые небольшие атаки, которые она наносила ранее в этом году",- говорится в анализе британской разведки.

Также в разведке Великобритании провели анализ недавней массовой ракетной атаки по Украине, которая состоялась в ночь с 12 на 13 декабря.

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Отмечается, что набор целей атаки РФ по Украине 12-13 декабря были подобны ее предыдущим атакам. Эта атака была нацелена на объекты критической национальной инфраструктуры и промышленности Украины, а также должна была подавить украинскую противовоздушной оборону большим количеством беспилотников.

В ведомстве добавили, что страна-агрессор Россия хранит запасы ракет, чтобы использовать их в меньшем количестве и без предупреждения.

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Автор: 

Великобритания (4972) обстрел (27225) разведка (4178) россия (95585) атака (381) война в Украине (3946)


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Топ комментарии
+13
Проблема не в тактике парашных ударов по Украине, а в отсутствии ударов по мааацкве.
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28.12.2024 17:49
+6
Валити хейла треба А не шоу війна дивитись, та лити на вуха теплий гній 10 років поспіль де миротворці ООН гаранти херови ???
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28.12.2024 17:49
+6
Чому досі нема ембарго на нафту на на все парашське блин. Чому даєте візи парашникам? Вони роблять сукі вже кажуть що по 50 іскандерів на місяць. С такими темпами наші великі міста через пару років будуть лежати в руїнах , а запад прийме ще більше мільонів біженців. Скільки та чого ще будете чекати гаранти херови, що далі?
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28.12.2024 18:01
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А у нас є свій ГУР МО, правда, здебільшого видає інфу зарубіжним ЗМІ... ніж для ЗСУ!
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28.12.2024 17:46 Ответить
Проблема не в тактике парашных ударов по Украине, а в отсутствии ударов по мааацкве.
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28.12.2024 17:49 Ответить
Валити хейла треба А не шоу війна дивитись, та лити на вуха теплий гній 10 років поспіль де миротворці ООН гаранти херови ???
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28.12.2024 17:49 Ответить
Так тут без розвідки не розібратися...
Орки наносять удари кожні 10-12 днів по 30-40 ракет. Останні два рази били по конекту між Україною і ЕС. Не дуже виходить тому підключили Фіцо.
Давайте мені зарплату англійських розвідників...
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28.12.2024 17:55 Ответить
Чому досі нема ембарго на нафту на на все парашське блин. Чому даєте візи парашникам? Вони роблять сукі вже кажуть що по 50 іскандерів на місяць. С такими темпами наші великі міста через пару років будуть лежати в руїнах , а запад прийме ще більше мільонів біженців. Скільки та чого ще будете чекати гаранти херови, що далі?
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28.12.2024 18:01 Ответить
відносно "Шахеда"....

"В Украине есть все необходимые специалисты и мощности для производства подобных дронов. Сложность будет только в электронике. Двигатель, корпус, приводы - это все решаемое, а вот создать свою систему CRPA это не просто, но мы можем купить уже готовое решение в других странах ", - говорит эксперт.

...і коли ????
чому "созники та партнери" не допоможуть в цьому питанні....

Внутри "Шахеда". Что скрывают иранские дроны

https://www.bbc.com/russian/news-64518780#:~:text=%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8,%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%202%20%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8%20%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2.
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28.12.2024 18:18 Ответить
В Україні все є що потрібно, але тендери на виробництво, як завжди, віддадуть " любим друзям" президента і наслідки того всього будуть такі, як нещодавно з мінами. От і виходить що бідним - війна, а багатим - бізнес
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28.12.2024 20:04 Ответить
Чому не кошмарити копійчаними дронами ППО кислооких по мацкві та аеропортаз, щоб вони відчули нарешті війну у СЕБЕ?
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28.12.2024 18:28 Ответить
Бо про це не було оманським домовленостей
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28.12.2024 18:47 Ответить
Тому що кончений зелох охороняє спокій кацапів, поки ми сидимо без світла, під ракетно - дроновими атаками.
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28.12.2024 18:51 Ответить
На Новий Рік русня полюбому нагадить.
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28.12.2024 19:01 Ответить
 
 