РФ изменила тактику массированных ракетно-дроновых атак по Украине, - британская разведка
Начиная с августа 2024 года, российские захватчики решили изменить тактику своих массированных ракетно-дронных атак по Украине. Россияне проводят большие, менее частые удары вместо частых менее масштабных атак, которые были типичными в начале года.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, информирует Цензор.НЕТ.
"Начиная с августа, Россия, очень вероятно, использует время, чтобы накопить запасы между ракетными ударами, а затем начать более крупные атаки (по Украине. - Ред.), но которые являются менее частыми во времени, чем более частые небольшие атаки, которые она наносила ранее в этом году",- говорится в анализе британской разведки.
Также в разведке Великобритании провели анализ недавней массовой ракетной атаки по Украине, которая состоялась в ночь с 12 на 13 декабря.
Отмечается, что набор целей атаки РФ по Украине 12-13 декабря были подобны ее предыдущим атакам. Эта атака была нацелена на объекты критической национальной инфраструктуры и промышленности Украины, а также должна была подавить украинскую противовоздушной оборону большим количеством беспилотников.
В ведомстве добавили, что страна-агрессор Россия хранит запасы ракет, чтобы использовать их в меньшем количестве и без предупреждения.
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Орки наносять удари кожні 10-12 днів по 30-40 ракет. Останні два рази били по конекту між Україною і ЕС. Не дуже виходить тому підключили Фіцо.
Давайте мені зарплату англійських розвідників...
"В Украине есть все необходимые специалисты и мощности для производства подобных дронов. Сложность будет только в электронике. Двигатель, корпус, приводы - это все решаемое, а вот создать свою систему CRPA это не просто, но мы можем купить уже готовое решение в других странах ", - говорит эксперт.
...і коли ????
чому "созники та партнери" не допоможуть в цьому питанні....
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