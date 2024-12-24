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Япония и Великобритания выделили $1 млрд финансовой помощи Украине, - Шмыгаль
Япония и Великобритания предоставили Украине финансовую помощь в размере $1 млрд.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
"Транш поступил под гарантии от правительств этих государств в рамках программы DPL Всемирного банка", - отметил он.
Средства, по словам Шмыгаля, пойдут на укрепление экономики Украины и финансирование приоритетных расходов в социальной и гуманитарной сферах.
"Спасибо Всемирному банку, правительствам Японии и Великобритании за весомую поддержку Украины и вклад в усиление нашей устойчивости", - добавил он.
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Пожалуйста, подождите...
Там вже конвеєр працює, що сотнями мільярдів може бабло перевалювати.
Доречі, раніше типу ЗЄ ж не крав. Ага. То Єрмак "расхітітєль соціалістіческой собственності".
А тут вже посливали схеми безпосередньо Зеленського. І Міндіч - це дружбан саме Зеленського.
Японія та Велика Британія надали $1 млрд фінансової допомоги Україні, - Шмигаль
Тільки мені здається, що цей кабмін нафіг не при справах?
Ну в принципі держава Зеленського - бутафорія ні про що.
важко зе!шоблє з такими задачами....
Значит так теперь это называется, а раньше это называлось "хищением".
Але ми все
Потужно Розтеребанили...