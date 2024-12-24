Япония и Великобритания выделили $1 млрд финансовой помощи Украине, - Шмыгаль

Япония и Великобритания предоставили Украине финансовую помощь в размере $1 млрд.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Транш поступил под гарантии от правительств этих государств в рамках программы DPL Всемирного банка", - отметил он.

Средства, по словам Шмыгаля, пойдут на укрепление экономики Украины и финансирование приоритетных расходов в социальной и гуманитарной сферах.

"Спасибо Всемирному банку, правительствам Японии и Великобритании за весомую поддержку Украины и вклад в усиление нашей устойчивости", - добавил он.

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