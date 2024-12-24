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Япония и Великобритания выделили $1 млрд финансовой помощи Украине, - Шмыгаль

Велика Британія та Японія надали Україні $1 млрд

Япония и Великобритания предоставили Украине финансовую помощь в размере $1 млрд.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

"Транш поступил под гарантии от правительств этих государств в рамках программы DPL Всемирного банка", - отметил он.

Средства, по словам Шмыгаля, пойдут на укрепление экономики Украины и финансирование приоритетных расходов в социальной и гуманитарной сферах.

"Спасибо Всемирному банку, правительствам Японии и Великобритании за весомую поддержку Украины и вклад в усиление нашей устойчивости", - добавил он.

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Якими ж безмежними повінні бути кишені наших слуг,що б освоїти такі кошти!
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24.12.2024 13:53 Ответить
З їхніми талантами хіба це проблема? Освоюють і більше.
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24.12.2024 14:11 Ответить
Вкладуть у Міндіча, як завжди.
Там вже конвеєр працює, що сотнями мільярдів може бабло перевалювати.

Доречі, раніше типу ЗЄ ж не крав. Ага. То Єрмак "расхітітєль соціалістіческой собственності".

А тут вже посливали схеми безпосередньо Зеленського. І Міндіч - це дружбан саме Зеленського.
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24.12.2024 14:16 Ответить
2024 рік Україна завершує в умовах фінансової стійкості, - Шмигаль
Японія та Велика Британія надали $1 млрд фінансової допомоги Україні, - Шмигаль

Тільки мені здається, що цей кабмін нафіг не при справах?
Ну в принципі держава Зеленського - бутафорія ні про що.
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24.12.2024 13:58 Ответить
це ж все потрібно завантажити в багажник люксового авто, а потім розпихати по матрацам.
важко зе!шоблє з такими задачами....
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24.12.2024 14:03 Ответить
Кошти, за словами Шмигаля, підуть на зміцнення економіки України та фінансування пріоритетних видатків у соціальній та гуманітарній сферах. Джерело: https://censor.net/ua/n3526794

Значит так теперь это называется, а раньше это называлось "хищением".
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24.12.2024 14:08 Ответить
Було Важко...
Але ми все
Потужно Розтеребанили...
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24.12.2024 14:11 Ответить
Вже мабуть по далеких родичах розпихають - оце пішла жара на бабло
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24.12.2024 14:12 Ответить
Невже там нема свідомих людей, які б розуміли, що ніхто, крім зебанди, ці гроші не побачать!?!?!?!?
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24.12.2024 14:31 Ответить
 
 