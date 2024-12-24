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Великобритания (4718) Зеленский (19042) военные учения (3437) Стармер Кир (60)

Стармер намекнул на возможность отправки войск в Украину для обучения ВСУ, - The Times

Британські війська можуть відправити до України для навчання ЗСУ

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что британские войска могут развернуть на западе Украины, чтобы те обучали украинских солдат.

Об этом пишет издание The Times, информирует Цензор.НЕТ.

Так, во время разговора с президентом Владимиром Зеленским Стармер согласился, что "совершенствование" предложения относительно обучения является важным. Британский премьер напомнил, что около 51 тыс. украинских военных прошли подготовку в Великобритании в рамках операции "Интерфлекс".

Чтобы доставить войска в Великобританию, нужно преодолеть много километров, и есть опасения, что украинцы неохотно записываются на обучение из-за этого, пишет издание.

Напомним, 23 декабря 2024 года президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Киром Стармером.

Также читайте: Премьер Британии Стармер обсудил с Трампом дальнейшую поддержку Украины
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Топ комментарии
+6
Хм , ЗСУ воює, а їх будуть навчати ті хто не воює
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24.12.2024 10:22
+2
Пора вже відімстити півнікорейській армії за британців, які загинули в корейській війні
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24.12.2024 10:28
+2
Таке враження, пан прем'єр щось переплутав. Наші військові три роки воюють. Це у них британцям варто повчитися, а не навпаки.
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24.12.2024 11:24
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Хм , ЗСУ воює, а їх будуть навчати ті хто не воює
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24.12.2024 10:22 Ответить
Пора вже відімстити півнікорейській армії за британців, які загинули в корейській війні
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24.12.2024 10:28 Ответить
нам'ьок поняв...
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24.12.2024 10:39 Ответить
Чому 3 роки тягнули?
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24.12.2024 11:09 Ответить
Сами, последние 80 лет, только с цыганами в шлёпанцах воевали, зато тут будут учить
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24.12.2024 11:10 Ответить
Погано ти знаєш історію Британії. Не пиши більше.
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24.12.2024 11:14 Ответить
Ты, очевидно, знаешь. Напомни, быстренько, где они в чём-то, хоть отдалённо сопоставимом, участвовали.
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24.12.2024 11:25 Ответить
Таке враження, пан прем'єр щось переплутав. Наші військові три роки воюють. Це у них британцям варто повчитися, а не навпаки.
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24.12.2024 11:24 Ответить
В залежності чому є мета навчитися.....
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24.12.2024 11:36 Ответить
Просто бритам це дешевше обійдеться,а то дай спорядження,проживання,пайок,і амуніцію,ну і туди-сюди вози.
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24.12.2024 12:31 Ответить
 
 