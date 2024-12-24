Стармер намекнул на возможность отправки войск в Украину для обучения ВСУ, - The Times
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер намекнул, что британские войска могут развернуть на западе Украины, чтобы те обучали украинских солдат.
Об этом пишет издание The Times, информирует Цензор.НЕТ.
Так, во время разговора с президентом Владимиром Зеленским Стармер согласился, что "совершенствование" предложения относительно обучения является важным. Британский премьер напомнил, что около 51 тыс. украинских военных прошли подготовку в Великобритании в рамках операции "Интерфлекс".
Чтобы доставить войска в Великобританию, нужно преодолеть много километров, и есть опасения, что украинцы неохотно записываются на обучение из-за этого, пишет издание.
Напомним, 23 декабря 2024 года президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Киром Стармером.
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