Зеленский провел разговор со Стармером: обсудили продолжение сотрудничества

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании Киром Стармером.

Об этом он сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня обсудили продолжение нашего сотрудничества. Среди главных тем - поддержка украинского производства оружия, подготовка украинских военных, санкции против теневого танкерного флота России и саммит JEF в Эстонии. Наше государство заинтересовано в расширении сотрудничества с JEF и полноправном членстве в организации. Также пообщались о соглашении о 100-летнем партнерстве между нашими государствами, работа над подготовкой которого продолжается", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что Украина ценит крепкое партнерство с Великобританией и всю помощь в приближении справедливого мира и длительной безопасности

"Спасибо за масштабную оборонную, политическую и экономическую поддержку нашего государства со стороны Великобритании", - подытожил президент.

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