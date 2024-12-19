Премьер Британии Стармер обсудил с Трампом дальнейшую поддержку Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, во время которого обсуждалась дальнейшая поддержка Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Говоря о глобальных конфликтах, премьер-министр вновь подчеркнул необходимость того, чтобы союзники были едины с Украиной перед лицом российской агрессии и обеспечили Украине максимально сильные позиции", - сказано в сообщении канцелярии британского премьера.

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