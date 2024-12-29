Оккупанты планируют продать земельные участки украинцев, выехавших с ВОТ Херсонщины, - ЦНС

На временно оккупированных территориях Херсонщины российские захватчики ищут так называемые "бесхозяйственные земельные участки". Оккупанты намерены их продавать.

Об этом пишет Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщает ЦНС, сейчас местный "зерновой оператор", который создали для принудительного отбора зерна у местных фермеров, формирует списки земель владельцы которых покинули регион из-за российской оккупации.

"В следующем году оккупанты планируют выставить на продажу эти участки, то есть фактически хотят отобрать их у законных владельцев", - пишет Сопротивление.

В то же время в ЦНС отметили, что любые документы, выданные российской оккупационной администрацией, являются юридически ничтожными и не имеют законной силы.

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