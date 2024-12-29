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Новости
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Оккупанты планируют продать земельные участки украинцев, выехавших с ВОТ Херсонщины, - ЦНС

Загарбники відбирають землі українців на ТОТ Херсонщини

На временно оккупированных территориях Херсонщины российские захватчики ищут так называемые "бесхозяйственные земельные участки". Оккупанты намерены их продавать.

Об этом пишет Центр национального сопротивления, информирует Цензор.НЕТ.

Как сообщает ЦНС, сейчас местный "зерновой оператор", который создали для принудительного отбора зерна у местных фермеров, формирует списки земель владельцы которых покинули регион из-за российской оккупации.

"В следующем году оккупанты планируют выставить на продажу эти участки, то есть фактически хотят отобрать их у законных владельцев", - пишет Сопротивление.

В то же время в ЦНС отметили, что любые документы, выданные российской оккупационной администрацией, являются юридически ничтожными и не имеют законной силы.

Читайте также: Россияне ищут родственников бойцов ВСУ на оккупированных территориях, - ЦНС

Автор: 

земля (1947) оккупация (10152) Центр национального сопротивления (567) Херсонская область (4781)


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Топ комментарии
+2
Треба щоб влада заявила що проти тих хто купить майно українців буде порушено кримінальні справи
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29.12.2024 10:06
+2
Влада має пустити в продаж територію мацкви у відповідь.
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29.12.2024 13:54
+1
Окупанти планують продати земельні ділянки українців, які не виїхали з ТОТ Херсонщини, разом з кріпаками.
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29.12.2024 02:07
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29.12.2024 01:21 Ответить
Окупанти планують продати земельні ділянки українців, які не виїхали з ТОТ Херсонщини, разом з кріпаками.
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29.12.2024 02:07 Ответить
"Село неначе погоріло,
Неначе люди подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть!.."
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29.12.2024 02:11 Ответить
Землі купить Ізраіль.
І почнеться те саме, що і на Близькому Сході.
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29.12.2024 05:07 Ответить
Там зараз нічого толком не росте. Канали пусті, поліва немає. Там як в пустелі. Бестолкове діло....
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29.12.2024 10:30 Ответить
А ці окупанти , що заявили про знищення реєстрів, що планують зробити з землею і іншою нерухомістю українців?
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29.12.2024 05:52 Ответить
Треба щоб влада заявила що проти тих хто купить майно українців буде порушено кримінальні справи
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29.12.2024 10:06 Ответить
Влада має пустити в продаж територію мацкви у відповідь.
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29.12.2024 13:54 Ответить
А ділянки в Курській волості віддати паями у власність жителям Чернігівщини
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29.12.2024 21:02 Ответить
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29.12.2024 22:36 Ответить
 
 