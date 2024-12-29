Враг продолжает накапливать силы для дальнейших штурмов. Украинские защитники сдерживают натиск противника в Торецке и Часовом Яре, продолжаются ожесточенные бои, - ОСГВ "Хортица"

На восточном направлении продолжаются ожесточенные бои. Враг атаковал украинские укрепления на Покровском направлении. На Купянском и Харьковском - пытается улучшить собственное тактическое положение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОСГВ "Хортица".

За прошедшие сутки противник активно атаковал наши укрепления на Покровском направлении: проводил штурмовые действия в районах Зеленого Поля, Воздвиженки, Миролюбовки, Променя, Лисовки, Даченского, Шевченко, Волкового, Нововасильевки. Новоелизаветовки и Славянки. Сейчас продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению остатков штурмовых групп противника, которые пытались продвинуться в глубь наших боевых порядков. Противник - продолжает накапливать силы для дальнейших штурмовых действий.

В стремлении улучшить тактическое положение противник пытался инфильтроваться в наши боевые порядки в районе Глушковки и Лозовой - на Купянском направлении и в Волчанске - на Харьковском направлении.

На Лиманском направлении противник атаковал наши укрепления в районе Першотравневого, Новоегоровки, Макеевки, Тернов и Грековки: успеха не имел.

Продолжаются ожесточенные бои на Краматорском и Торецком направлениях, где наши защитники сдерживают натиск противника в Торецке и в Часовом Яре.

В городской застройке Курахово, в районах Дачного, Константинопольского и Янтарного - подразделения сил обороны самоотверженно противостоят атакам противника на Кураховском направлении: противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

На Времевском направлении - в районе Улаклы, Времевки и Большой Новоселки - противник проводил штурмовые действия, в районе Разлива - в попытке продвинуться в глубь применял бронетехнику. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению остатков штурмовых групп противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В городской застройке Курахово продолжаются тяжелые бои, - ОСГВ "Хортица"