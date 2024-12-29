За сутки на фронте 158 боестолкновений. Больше всего – на Покровском направлении, – Генштаб

За прошедшие сутки состоялось 158 боевых столкновений. Украинские защитники отбили вражеские штурмы на 9 направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением шести ракет. Кроме этого, совершил более 4600 обстрелов, из них 150 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 2181 дронов-камикадзе.

За прошедшие сутки противник авиационных ударов не наносил.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении за прошедшие сутки произошло три боевых столкновения с российскими захватчиками в районе Волчанска.

На Купянском направлении наши войска остановили четыре атаки противника в районах Глушковки и Лозовой.

Количество боевых столкновений за сутки на Лиманском направлении достигло 21. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Грековки, Первомайского, Надии, Твердохлебового, Тернов, Копанок, Новоегоровки, Новоплатоновки и Макеевки.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении Силы обороны отбили 14 вражеских попыток продвинуться вперед вблизи Ступочек и Часова Яра.

Враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка.

Горячее всего вчера было на Покровском направлении, 54 атаки отражены нашими защитниками. Враг пытался продвинуться неподалеку населенных пунктов Зеленое Поле, Калиновое, Успеновка, Волково, Новоелизаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Даченское, Зеленое, Покровск, Новый Труд, Первое Мая и Шевченко.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. В районах населенных пунктов Петропавловка, Украинка, Курахово и Дачное, оккупанты 22 раза пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

Захватчики 15 раз атаковали в районах населенных пунктов Константинопольское, Великая Новоселка, Времевка и Янтарное на Временском направлении.

Ситуация на юге и севере

Наши воины отбили одну атаку российских захватчиков на Приднепровском направлении.

Курское направление: один ракетный удар с применением шести ракет, более четырехсот артиллерийских обстрелов по нашим позициям и населенным пунктам нанесли россияне. Произошло девять боевых столкновений.

На Северском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях за прошедшие сутки враг активных действий не проводил.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.

Удары по врагу

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1730 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили 5 танков, 11 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, 25 БпЛА оперативно-тактического уровня, 82 единицы автомобильной техники и 2 единицы специальной техники оккупантов.

Два удара по складам горюче-смазочных материалов, два - по районам сосредоточения личного состава, один - по пункту управления БпЛА противника нанесли за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны, к тому же поражены две другие важные цели врага.

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