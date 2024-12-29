Более 500 тысяч жителей Харьковщины остаются без тепла
В результате российской атаки 25 декабря в Харьковской области без тепла остаются полмиллиона потребителей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Специалисты продолжают ремонтные работы для восстановления теплоснабжения. Напомним, что после массированной атаки армии РФ без тепла оставались более 500 тысяч абонентов Харьковщины.
Сейчас продолжается восстановление теплоснабжения в громадах Харьковского района", - говорится в сообщении.
Напомним, утром 25 декабря 2024 года войска РФ нанесли удары по Харькову. Утром в городе раздавались взрывы.
Известно, что РФ массированно атаковала энергетику Украины.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Консулъ Лаптевых #593778
показать весь комментарий29.12.2024 11:02 Ответить Мне нравится 0
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий29.12.2024 11:05 Ответить Мне нравится 0
Ig Shu
показать весь комментарий29.12.2024 11:05 Ответить Мне нравится 3
Kord D
показать весь комментарий29.12.2024 11:21 Ответить Мне нравится 1
✘
✘
✘
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль