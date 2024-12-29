Более 500 тысяч жителей Харьковщины остаются без тепла

В результате российской атаки 25 декабря в Харьковской области без тепла остаются полмиллиона потребителей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Специалисты продолжают ремонтные работы для восстановления теплоснабжения. Напомним, что после массированной атаки армии РФ без тепла оставались более 500 тысяч абонентов Харьковщины.

Сейчас продолжается восстановление теплоснабжения в громадах Харьковского района", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 25 декабря 2024 года войска РФ нанесли удары по Харькову. Утром в городе раздавались взрывы.

Известно, что РФ массированно атаковала энергетику Украины.

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