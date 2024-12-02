Столица помогает возобновить теплоснабжение в Кривом Роге, - Кличко

Столица направила специалистов и технику в Кривой Рог, где до сих пор отсутствует теплоснабжение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Громада столицы помогает Кривому Рогу, где возник кризис с теплоснабжением. Отправляем в Кривой Рог ремонтные бригады. В город отправятся более 20 работников "Киевтеплоэнерго" и 6 единиц спецтехники предприятия", - сообщил Виталий Кличко.

Читайте также: Почти 1000 домов в Кривом Роге до сих пор без тепла, их исключат из графиков обесточений, - ОВА

Мэр столицы также отметил важность помощи на уровне громад.

"Нужно объединять усилия и помогать тем, кому сегодня сложнее всего", - отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге в этом году до сих пор не начался отопительный сезон. Без тепла осталось более 100 тысяч человек.