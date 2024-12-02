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Столица помогает возобновить теплоснабжение в Кривом Роге, - Кличко

Київ допоможе Кривому Рогу з теплопостачанням

Столица направила специалистов и технику в Кривой Рог, где до сих пор отсутствует теплоснабжение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Громада столицы помогает Кривому Рогу, где возник кризис с теплоснабжением. Отправляем в Кривой Рог ремонтные бригады. В город отправятся более 20 работников "Киевтеплоэнерго" и 6 единиц спецтехники предприятия", - сообщил Виталий Кличко.

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Мэр столицы также отметил важность помощи на уровне громад.

"Нужно объединять усилия и помогать тем, кому сегодня сложнее всего", - отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге в этом году до сих пор не начался отопительный сезон. Без тепла осталось более 100 тысяч человек.

Автор: 

Киев (25505) Кривой Рог (1403) теплосеть (120)


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Який все ж таки Кличко молодець!!!
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02.12.2024 15:18 Ответить
 
 