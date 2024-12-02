Столица помогает возобновить теплоснабжение в Кривом Роге, - Кличко
Столица направила специалистов и технику в Кривой Рог, где до сих пор отсутствует теплоснабжение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Громада столицы помогает Кривому Рогу, где возник кризис с теплоснабжением. Отправляем в Кривой Рог ремонтные бригады. В город отправятся более 20 работников "Киевтеплоэнерго" и 6 единиц спецтехники предприятия", - сообщил Виталий Кличко.
Мэр столицы также отметил важность помощи на уровне громад.
"Нужно объединять усилия и помогать тем, кому сегодня сложнее всего", - отметил Кличко.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге в этом году до сих пор не начался отопительный сезон. Без тепла осталось более 100 тысяч человек.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Olena Teslenko #595919
показать весь комментарий02.12.2024 15:18 Ответить Мне нравится 1
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль