Столиця допомагає відновити теплопостачання у Кривому Розі, - Кличко
Столиця направила фахівців і техніку до Кривого Рогу, де досі відсутнє теплопостачання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
"Громада столиці допомагає Кривому Рогу, де виникла криза з теплопостачанням. Відправляємо в Кривий Ріг ремонтні бригади. До міста вирушать понад 20 працівників "Київтеплоенерго" та 6 одиниць спецтехніки підприємства", - повідомив Віталій Кличко.
Мер столиці також наголосив на важливості допомоги на рівні громад.
"Потрібно обʼєднувати зусилля і допомагати тим, кому сьогодні найскладніше", - зазначив Кличко.
Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі цього року досі не розпочався опалювальний сезон. Без тепла залишились понад 100 тисяч людей.
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Olena Teslenko #595919
показати весь коментар02.12.2024 15:18 Відповісти Мені подобається 1
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