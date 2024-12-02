УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13540 відвідувачів онлайн
Новини
776 2

Столиця допомагає відновити теплопостачання у Кривому Розі, - Кличко

Київ допоможе Кривому Рогу з теплопостачанням

Столиця направила фахівців і техніку до Кривого Рогу, де досі відсутнє теплопостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Громада столиці допомагає Кривому Рогу, де виникла криза з теплопостачанням. Відправляємо в Кривий Ріг ремонтні бригади. До міста вирушать понад 20 працівників "Київтеплоенерго" та 6 одиниць спецтехніки підприємства", - повідомив Віталій Кличко.

Мер столиці також наголосив на важливості допомоги на рівні громад.

Також читайте: АТ "Криворізька теплоцентраль" через мобілізацію не вистачає кадрів. Усіх споживачів підключать до тепла до 8 грудня

"Потрібно обʼєднувати зусилля і допомагати тим, кому сьогодні найскладніше", - зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі цього року досі не розпочався опалювальний сезон. Без тепла залишились понад 100 тисяч людей.

Автор: 

Київ (19423) Кривий Ріг (1348) тепломережа (118)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Який все ж таки Кличко молодець!!!
показати весь коментар
02.12.2024 15:18 Відповісти
 
 