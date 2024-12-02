Столиця допомагає відновити теплопостачання у Кривому Розі, - Кличко

Столиця направила фахівців і техніку до Кривого Рогу, де досі відсутнє теплопостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Громада столиці допомагає Кривому Рогу, де виникла криза з теплопостачанням. Відправляємо в Кривий Ріг ремонтні бригади. До міста вирушать понад 20 працівників "Київтеплоенерго" та 6 одиниць спецтехніки підприємства", - повідомив Віталій Кличко.

Мер столиці також наголосив на важливості допомоги на рівні громад.

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"Потрібно обʼєднувати зусилля і допомагати тим, кому сьогодні найскладніше", - зазначив Кличко.

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі цього року досі не розпочався опалювальний сезон. Без тепла залишились понад 100 тисяч людей.