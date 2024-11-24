Почти 1000 домов в Кривом Роге до сих пор без тепла, их исключат из графиков обесточений, - ОВА
В Кривом Роге на Днепропетровщине будет работать Штаб по ликвидации последствий аварий и подключению домов к теплу.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, это результат оперативного совещания, которое провел вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба. Возглавил Штаб его заместитель Тимур Ткаченко.
"В первую очередь решено - дома, которые сейчас без отопления, уберут из графиков отключений электроэнергии. Чтобы жители постоянно были со светом и могли обогреть свои дома. Задача же, которая стоит, - обеспечить централизованное теплоснабжение в домах местных. Там, где оно сегодня отсутствует. Это почти 1000 домов, а еще больницы и учебные заведения", - отмечает Лысак.
Для этого, как отмечается, должны оперативно устранить все аварийные участки на сетях компании-теплопоставщика. Над этим работает более 20 ремонтных бригад. Их число будет увеличено.
Выполнение поставленных задач будет постоянно контролироваться. Отчеты - дважды в день.
"Особое внимание и к платежкам. Чтобы людей не заставили платить за услугу, которую по факту не получали", - резюмирует Лысак.
Ранее сообщалось, что в Кривом Роге 110 тыс. жителей остаются без отопления. Ситуация критическая. В АО "Криворожская теплоцентраль" заявили, что из-за мобилизации не хватает кадров. Всех потребителей подключат к теплу до 8 декабря.
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