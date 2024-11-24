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Новости
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Почти 1000 домов в Кривом Роге до сих пор без тепла, их исключат из графиков обесточений, - ОВА

Зрив опалювального сезону у Кривому Розі

В Кривом Роге на Днепропетровщине будет работать Штаб по ликвидации последствий аварий и подключению домов к теплу.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, это результат оперативного совещания, которое провел вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба. Возглавил Штаб его заместитель Тимур Ткаченко.

"В первую очередь решено - дома, которые сейчас без отопления, уберут из графиков отключений электроэнергии. Чтобы жители постоянно были со светом и могли обогреть свои дома. Задача же, которая стоит, - обеспечить централизованное теплоснабжение в домах местных. Там, где оно сегодня отсутствует. Это почти 1000 домов, а еще больницы и учебные заведения", - отмечает Лысак.

Для этого, как отмечается, должны оперативно устранить все аварийные участки на сетях компании-теплопоставщика. Над этим работает более 20 ремонтных бригад. Их число будет увеличено.

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Выполнение поставленных задач будет постоянно контролироваться. Отчеты - дважды в день.

"Особое внимание и к платежкам. Чтобы людей не заставили платить за услугу, которую по факту не получали", - резюмирует Лысак.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге 110 тыс. жителей остаются без отопления. Ситуация критическая. В АО "Криворожская теплоцентраль" заявили, что из-за мобилизации не хватает кадров. Всех потребителей подключат к теплу до 8 декабря.

Автор: 

Кривой Рог (1399) Тарифы на отопление (721)


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Топ комментарии
+7
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24.11.2024 13:28
+7
Асфальтом топить не пробовали??? Которым ваш местный Нарик променял на ПВО и Армию....
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24.11.2024 13:56
+6
"Я вам ничего не должен" (В.О.Зеленський)
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24.11.2024 13:48
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24.11.2024 13:28 Ответить
Якби залишилась би мамарима та папасаша в рідному місті, то було б опалення . В Іспанії, де вони чалаться, про опалення можна забути
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24.11.2024 13:44 Ответить
"Я вам ничего не должен" (В.О.Зеленський)
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24.11.2024 13:48 Ответить
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24.11.2024 14:01 Ответить
Ай да маладца, іще їх ну криворожан як галабародька МВФ пошли в ...ОПу, а ми паржем па-пріколу.
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24.11.2024 14:07 Ответить
Асфальтом топить не пробовали??? Которым ваш местный Нарик променял на ПВО и Армию....
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24.11.2024 13:56 Ответить
Не пробовали. Но думаю не получится.
Начало 2-х тысячных. Киев. Вводят новостройку подключенную к старой котельной. В квартирах +12* Жалуются, скандалят. Проходит время, запускают новую котельную. Вопрос решен. В доме проводят анонимный опрос - как обогревались зимой?
Приезжал специалист с Данфосса ему обрисовали ситуацию, и попросили рекомендаций.
Нет проблем. Регулятор температуры и электрообогреватель. А ещё как? Больше не как. Слушайте.
1. На задние конфорки газовой плиты 6 кирпичей и газ днём и ночью.
- У вас что нет счётчиков на газ? Нет.
2. В полной ванной в пробке отверстие - горячая вода постоянно открыта. Сколько в ванную вливаетя столько и выливается.
- Скажите у вас нет счётчиков на горячую воду? Нет.
3. Дальние комнаты. Русский Украинский кондиционер. Включённый утюг, и направленный на него вентилятор.
- Это вы уже пиз......те. Счётчики электричества у вас же есть!!! Нет. По просьбе жильцов их по воровали, и платят по среднему, за 6 летних месяцев.
У меня фантазии не хватает. Как использовать асфальт?
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24.11.2024 14:33 Ответить
А Юзік навіщо? Як шо цей перегодований кнур перднить у тепломережу то всім тепла вистачить. Чи йому не болить за криворожців яки за нього проголосували у 2019 році?
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24.11.2024 14:01 Ответить
яка важка доля у двох народів. євреїв та українців.
от як, двох євреїв занесло у кривий ріг, познайомитися та народити ще одного єврея, як вирок на голову українцям? за допомогою, ще одного хитросракого єврея з дніпропетровська.
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24.11.2024 14:21 Ответить
Та скільки там тієї зими?
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24.11.2024 14:31 Ответить
Так це ще і зими то не було. В Кривому Розі буде холодно в січні і лютому, ось тоді криворожата мабуть зрозуміють, що вілкул і Зе їх просто кинули, як вони звикли це робити. А звинувачувати то, немає кого, бо скрізь свої.
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24.11.2024 14:52 Ответить
Так по конторках і офісах міських повно здорових мудил сидить, інструмент в зуби, дядю Васю за наставника і вперед
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24.11.2024 15:18 Ответить
Чисто по ZEоманському...криворожане самі обрали собі квартального клована, тепер не дякуйте...
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24.11.2024 18:39 Ответить
Люди треба вірити та ще раз вірити! Віра помирає останньої.
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24.11.2024 20:12 Ответить
 
 